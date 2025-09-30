DATEV Weihnachtsspende

Aus einer guten Idee hat sich eine feste Tradition etabliert: Seit 1990 verzichtet DATEV als eines der ersten Unternehmen auf Weihnachtspräsente an Kunden und Geschäftspartner und spendet das Geld seitdem an soziale Einrichtungen.

Ein Leben mit weniger Einschränkungen, mit Spaß, Spiel und Gemeinschaft unter Gleichgesinnten - dazu möchte die DATEV-Weihnachtsspende beitragen. Mehr als 5 Millionen Euro kamen mittlerweile für Projekte zusammen.

Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen

Wir konzentrieren uns bei der Auswahl auf möglichst abgeschlossene oder zeitlich terminierte Projekte aus dem Bundesgebiet, die Kindern, Jugendlichen und Senioren mit Einschränkungen oder besonderem Förderbedarf Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Dabei ist uns die gewisse Affinität zur DATEV und unseren Werten ebenso wichtig, wie auch die Unterstützung des Projekts durch ein DATEV-Mitglied.

Weihnachtsspende 2024

Bei der Weihnachtsspende 2024 konnten wir mit insgesamt 150.000 Euro 22 Regionalprojekte in 7 Bundesländern sowie ein Leuchtturmprojekt, den Verein "Himmelblaue Traumfabrik e.V." in Neuss unterstützen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die Einreichung der vielen großartigen Projekte!

Kurzprofile der Einrichtungen 2024

Nachbericht

Weihnachtsspende 2025

Gerne können Sie Ihr Spendenprojekt für die Weihnachtsspende bis 30. September 2025 bei uns einreichen.

Formular für die Weihnachtsspende 2025

Videos zu ausgewählten Projekten

Der Verein "Op de Wisch" aus Hamburg konnte sich 2019 ein neues Therapiepferd kaufen. Juna hat es gefreut. Seitdem kann sie mit Date-Five (DateV) zusammen ihre Fähigkeiten trainieren und echte Glücksmomente erleben. Wie das aussieht, sehen Sie in unserem Film über das geförderte Projekt.

Projekt Zirklusiv

Wenn es egal ist, wer Du bist, woher Du kommst oder was Du körperlich leisten kannst: dann ist das Zirklusiv. Ein wunderbares inklusives Zirkusprojekt des Zirkus Paletti e.V., das DATEV im Rahmen der Weihnachtsspende unterstützen konnte. Die Highlights haben wir in einem berührenden Film zusammengestellt. Geht ans Herz. Im August haben Zirkuspädagogin Britta Verleger und ihr Team 16 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen für ein Wochenende unter dem Motto Zirklusiv eingeladen, mit ihr und ihrer Crew zu trainieren. Das Ergebnis der harten Arbeit wurde dann am Sonntag den sichtlich stolzen Eltern und Betreuern der Kids vorgestellt. Manege frei für unseren Filmbeitrag dazu, der wohl kaum ein Auge trocken und sicher kein Herz unberührt lassen wird! Wer auch mal Zirkusluft schnuppern möchte: www.zirkus-paletti.de

DATEV und DLV schenken Leichtathletik-Glücksmomente

Gemeinsam mit dem Deutschen Leichtathletikverband hat DATEV Kinderaugen zum Leuchten gebracht: Wir haben Kinder und Jugendliche zu den Para-Athletischen Meisterschaften nach Berlin eingeladen, um gemeinsam mit Spitzensportlern einen unvergesslichen Tag zu erleben.