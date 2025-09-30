Wenn es egal ist, wer Du bist, woher Du kommst oder was Du körperlich leisten kannst: dann ist das Zirklusiv. Ein wunderbares inklusives Zirkusprojekt des Zirkus Paletti e.V., das DATEV im Rahmen der Weihnachtsspende unterstützen konnte. Die Highlights haben wir in einem berührenden Film zusammengestellt. Geht ans Herz. Im August haben Zirkuspädagogin Britta Verleger und ihr Team 16 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen für ein Wochenende unter dem Motto Zirklusiv eingeladen, mit ihr und ihrer Crew zu trainieren. Das Ergebnis der harten Arbeit wurde dann am Sonntag den sichtlich stolzen Eltern und Betreuern der Kids vorgestellt. Manege frei für unseren Filmbeitrag dazu, der wohl kaum ein Auge trocken und sicher kein Herz unberührt lassen wird! Wer auch mal Zirkusluft schnuppern möchte: www.zirkus-paletti.de