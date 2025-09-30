DATEV Weihnachtsspende
Aus einer guten Idee hat sich eine feste Tradition etabliert: Seit 1990 verzichtet DATEV als eines der ersten Unternehmen auf Weihnachtspräsente an Kunden und Geschäftspartner und spendet das Geld seitdem an soziale Einrichtungen.
Ein Leben mit weniger Einschränkungen, mit Spaß, Spiel und Gemeinschaft unter Gleichgesinnten - dazu möchte die DATEV-Weihnachtsspende beitragen. Mehr als 5 Millionen Euro kamen mittlerweile für Projekte zusammen.
Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen
Wir konzentrieren uns bei der Auswahl auf möglichst abgeschlossene oder zeitlich terminierte Projekte aus dem Bundesgebiet, die Kindern, Jugendlichen und Senioren mit Einschränkungen oder besonderem Förderbedarf Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Dabei ist uns die gewisse Affinität zur DATEV und unseren Werten ebenso wichtig, wie auch die Unterstützung des Projekts durch ein DATEV-Mitglied.
Weihnachtsspende 2024
Bei der Weihnachtsspende 2024 konnten wir mit insgesamt 150.000 Euro 22 Regionalprojekte in 7 Bundesländern sowie ein Leuchtturmprojekt, den Verein "Himmelblaue Traumfabrik e.V." in Neuss unterstützen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die Einreichung der vielen großartigen Projekte!
Kurzprofile der Einrichtungen 2024
Weihnachtsspende 2025
Gerne können Sie Ihr Spendenprojekt für die Weihnachtsspende bis 30. September 2025 bei uns einreichen.