Deutscher Nachhaltigkeitskodex
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, oft abgekürzt als DNK, ist ein Instrument zur Berichterstattung über Nachhaltigkeit für deutsche Unternehmen. Er wurde 2011 auf Initiative des deutschen Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) entwickelt und dient dazu, Unternehmen bei der transparenten Kommunikation ihrer Nachhaltigkeitsleistungen zu unterstützen.
Der DNK basiert auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit und umfasst 20 Kriterien, die in vier Handlungsfeldern unterteilt sind:
- Strategie: Hier geht es darum, wie das Unternehmen Nachhaltigkeit in seine Geschäftsstrategie integriert.
- Prozesse: Dieser Bereich befasst sich mit den nachhaltigen Prozessen und Strukturen, die im Unternehmen etabliert sind.
- Umwelt: Hier werden Umweltaspekte wie Energie- und Ressourceneffizienz sowie Umweltauswirkungen behandelt.
- Soziales: Dieser Bereich betrifft soziale Themen wie Mitarbeiterrechte, soziale Verantwortung und Stakeholder-Engagement.
Unternehmen, die den DNK anwenden möchten, können ihre Nachhaltigkeitsberichte entsprechend den Kriterien des Kodex erstellen und veröffentlichen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen transparent darzustellen und mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Der DNK ist jedoch keine verbindliche Vorschrift, sondern ein Instrument zur freiwilligen Berichterstattung über Nachhaltigkeit.
Die Anwendung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex kann für Unternehmen von Vorteil sein, da sie dadurch ihr Engagement für Nachhaltigkeit hervorheben können, was für Investoren, Kunden und andere Stakeholder immer wichtiger wird.
Zertifizierung nach DIN 14001
Die ISO 14001 ist eine international anerkannte Norm, die den Rahmen für ein Umweltmanagementsystem (UMS) in Unternehmen und Organisationen festlegt. Ziel dieser Norm ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Umweltauswirkungen kontinuierlich zu bewerten, zu verbessern und zu kontrollieren.
Die ISO 14001 legt Anforderungen an ein UMS fest und basiert auf dem Plan-Do-Check-Act-Prinzip.
Dabei geht es um:
1. Planen: Festlegen von Umweltzielen und -verfahren.
2. Durchführen: Implementieren und betreiben des UMS.
3. Überprüfen (Check): Überwachung und Messung der Prozesse gegenüber der Umweltpolitik, Zielen, Anforderungen der Norm und Berichterstattung der Ergebnisse.
4. Handeln (Act): Ergreifen von Maßnahmen zur ständigen Verbesserung.
Die ISO 14001 ist eng mit dem Konzept der Nachhaltigkeit verbunden, da sie DATEV dazu ermutigt, einen proaktiven Ansatz zur Minimierung ihrer Umweltauswirkungen zu verfolgen. Dies beinhaltet nicht nur den direkten ökologischen Fußabdruck des Unternehmens, sondern auch Aspekte wie Ressourcennutzung, Abfallmanagement und die Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Entscheidungsfindung.DATEV ist der verantwortungsbewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen wichtig. Bereits zum zweiten Mal freuen wir uns über eine erfolgreich bestandene Zertifizierung nach ISO 14001, einer der strengsten Umweltmanagementsystennormen in Deutschland.