Unser Engagement für digitale Unternehmensverantwortung bleibt nicht unbemerkt: Schon 2021 wurde unser Projekt „Digitale Verantwortung leben“ beim CDR-Award im Bereich „CDR und Mitarbeitende“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde dabei unser partizipativer Ansatz in Form einer „Community of Practice“. Durch die fortschreitende Operationalisierung der Directive Datenethik bauen wir auf diesen ersten Erfolgen auf und bringen Datenethik sukzessive in weiteren Bereichen zur Geltung. Den besonderen Anforderungen fortschrittlicher Technologien, wie der Künstlichen Intelligenz, tragen wir damit Rechnung.