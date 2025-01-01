Was bedeutet digitale Verantwortung für DATEV?
Corporate Digital Responsibility (CDR) bedeutet für DATEV, eigenmotiviert digitale Verantwortung zu übernehmen. Good Data Governance steht neben der Effizienz, Wertschöpfung, Wertperspektive im Sinne digitaler Verantwortung für partnerschaftliche Vernetzung mit Bezug auf vertrauenswürdige Datenräume insbesondere im europäischen Kontext. Als Teil von Good Data Governance und CDR steht auch Datenethik@DATEV für gewinnbringende Vernetzung und wertorientierte Innovation. Das bedeutet, dass wir Daten von hoher Qualität effizient verfügbar machen, um Wertschöpfung gemeinsam nach den Werten unserer Genossenschaft zu gestalten.
Directive Datenethik
Mit unserer Directive Datenethik haben wir den Rahmen für den operativen Einsatz von Corporate Digital Responsibility geschaffen. Die Directive Datenethik unterstützt beim Umgang mit datenethischen Fragen - immer geleitet von unseren Unternehmenswerten. Durch Umsetzungsworkshops mit Produktteams und Formate wie dem Datenethik-Hub und dem Enterprise Data Council werden praxisnah Lösungen entwickelt. Dadurch verbessern wir unsere Produkte und lassen unsere Unternehmenswerte im Produkt leben.
CDR-Report
Beim Lesen dieses Berichts erwarten Sie detaillierte Einblicke in unsere fortschrittlichen Ansätze zur Corporate Digital Responsibility (CDR) und Datenethik. Erfahren Sie, wie DATEV durch vertrauenswürdiges Datenmanagement und wertorientierte Innovationen eine Vorreiterrolle in der IT-Dienstleistungsbranche einnimmt. Der Bericht stellt unsere Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Datenpraktiken und zur Stärkung der digitalen Verantwortung vor, wobei unsere Unternehmenswerte stets im Fokus stehen.
Corporate Digital Responsibility
Unser Engagement für digitale Unternehmensverantwortung bleibt nicht unbemerkt: Schon 2021 wurde unser Projekt „Digitale Verantwortung leben“ beim CDR-Award im Bereich „CDR und Mitarbeitende“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde dabei unser partizipativer Ansatz in Form einer „Community of Practice“. Durch die fortschreitende Operationalisierung der Directive Datenethik bauen wir auf diesen ersten Erfolgen auf und bringen Datenethik sukzessive in weiteren Bereichen zur Geltung. Den besonderen Anforderungen fortschrittlicher Technologien, wie der Künstlichen Intelligenz, tragen wir damit Rechnung.
Data Governance – besser mit Daten
DATEV weiß um die zukunftsweisende Bedeutung von Daten für Prozessautomatisierung und effiziente Arbeit der DATEV-Mitglieder. Aus diesem Grund verfolgen wir Data Excellence, die mithilfe der der Data Governance Principles erreicht werden soll. Durch die Data Governance Principles soll der Wert der Daten maximiert werden, unter der Einhaltung der rechtlichen und moralischen Grenzen. Im Rahmen dessen wurden sieben Prinzipien formuliert, die zu einem wertorientierten und wertschöpfenden Umgang mit Daten beitragen.
