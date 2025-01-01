Unser Handeln gegenüber Mitarbeitenden, Mitgliedern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit ist von Integrität und Verantwortung geprägt.
Wir erwarten von allen Mitarbeitenden ein Verhalten, das jederzeit im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften und dem verbindlichen internen DATEV Set of rules sowie den Bestimmungen des Arbeitsvertrages steht.
Um diese Regeln durchzusetzen und Schäden für das Unternehmen zu verhindern, hat DATEV sukzessive ein nach IdW PS 980 geprüftes Compliance-Management-System aufgebaut. Kernstück ist der "Code of Business Conduct": Er vermittelt den rechtlichen Handlungsrahmen, fordert gegenseitige Wertschätzung und ein auf Mitverantwortung zielendes Miteinander. Klare und verständliche Regelungen sorgen für Transparenz und präventive Schulungen für Handlungssicherheit.
DATEV-Verhaltenskodex - Code of Business Conduct
Elektronisches Hinweisgebersystem
Ein wichtiger Baustein unseres Compliance-Management-Systems ist die Einführung einer Kommunikationsplattform, die es unseren Mitarbeitenden, Kund:innen, Lieferant:innen und Geschäftspartner:innen ermöglicht, Unregelmäßigkeiten zu melden. Wer Kenntnis von gesetzeswidrigen oder dem "Code of Business Conduct" zuwiderlaufenden Verhaltensweisen hat, kann solche vertraulichen Informationen direkt und - wenn gewünscht - anonym über das BKMS®-SYSTEM an die Compliance-Stelle melden.
Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte und Umwelt - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Zum 1. Januar 2023 tritt in Deutschland das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Kraft.Das Gesetz verpflichtet in Deutschland ansässige Unternehmen mit mindestens 3.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, damit auch DATEV, den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich und in der Lieferkette nachzukommen.
In diesem Zusammenhang hat der DATEV-Vorstand eine aktualisierte Grundsatzerklärung verabschiedet.
Hierin verpflichtet sich DATEV, Menschenrechte und Umweltbelange innerhalb der eigenen Geschäftstätigkeit sowie in den globalen Lieferketten zu achten und dafür Sorge zu tragen, Menschenrechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen. Gleichzeitig können Betroffene entsprechende Verletzungen bei DATEV anzeigen und Abhilfe fordern.