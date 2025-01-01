Unser Handeln gegenüber Mitarbeitenden, Mitgliedern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit ist von Integrität und Verantwortung geprägt.

Wir erwarten von allen Mitarbeitenden ein Verhalten, das jederzeit im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften und dem verbindlichen internen DATEV Set of rules sowie den Bestimmungen des Arbeitsvertrages steht.

Um diese Regeln durchzusetzen und Schäden für das Unternehmen zu verhindern, hat DATEV sukzessive ein nach IdW PS 980 geprüftes Compliance-Management-System aufgebaut. Kernstück ist der "Code of Business Conduct": Er vermittelt den rechtlichen Handlungsrahmen, fordert gegenseitige Wertschätzung und ein auf Mitverantwortung zielendes Miteinander. Klare und verständliche Regelungen sorgen für Transparenz und präventive Schulungen für Handlungssicherheit.



