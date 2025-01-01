Eigenorganisation comfort
- E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
- Arbeitserleichterung durch auftragsorientierte Mandatsabwicklung mit verursachungsgerechter Kosten- und Gebührenermittlung
- Verbesserung von Kanzleiabläufen durch festgelegte aufgabenorientierte Arbeitsschritte
Nutzungsvoraussetzungen
Mit der Einführung von DATEV Eigenorganisation comfort in der Kanzlei werden - durch das auftrags- und vorgangsorientierte Arbeiten - nahezu alle Arbeitsabläufe berührt. Um mit dem Einsatz von Eigenorganisation comfort die größten Rationalisierungspotenziale für Kanzleien zu erschließen, ist es unumgänglich, Eigenorganisation comfort an die individuellen Gegebenheiten und Anforderungen der Kanzlei anzupassen. Während des gesamten Einführungsprozesses unterstützt DATEV durch spezifische Beratungsleistungen und Standardmodelle sowie ein umfassendes Schulungsangebot. Eigenorganisation comfort wird im Rahmen einer Einstiegsberatung des Außendienstes der DATEV eG bestellt.
Inhalte
Beschreibung
DATEV Eigenorganisation comfort ist die auftragsorientierte Organisationslösung zur Steuerung Ihrer Kanzlei mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem sowie vielfältigen Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Führung der Mandate.
Eigenorganisationcomfort unterstützt Sie bei den Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei, wie z. B. der Rechnungsschreibung mit automatisierten Vorschlägen zur Vergütung auf Basis der StBVV. Der Kanzleichef/das Management kann unrentable Abstimmungsprozesse, Liegezeiten, z. B. von Aufträgen, oder kritische Situationen, die sich negativ auf den Deckungsbeitrag auswirken, sofort erkennen und handeln. Auch auf eine zeitliche Verzögerung oder eine Plankostenüberschreitung werden Sie bereits während der Aufgabenerledigung automatisiert aufmerksam gemacht. Somit können Sie frühzeitig gegensteuern. Mitarbeitern wird die tägliche Arbeit erleichtert, z. B. durch den automatischen Überblick über ihre zu erledigenden Aufträge. Das Programm unterstützt auch interdisziplinäre Kanzleien beim kanzleiweiten Controlling in Verbindung mit DATEV Anwalt classic.
Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation comfort einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.
Hinweis:
-
Nach Bestellung des Produkts wird sich Ihr zuständiger DATEV-Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen.
-
Wenn Sie das DATEV Mehrwert-Angebot oder DATEV Basis-Angebot nutzen, können Sie Eigenorganisation comfort als Zusatzmodul bestellen.
Leistungen
-
Einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.
-
Mit der Schnellinfo "Auftragsdetails" haben Sie laufend den Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei.
-
Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter ist, und wie der Bearbeitungsstand der Leistung ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.
-
Sie können schnell und einfach "per Knopfdruck" monatliche Rechnungen erstellen.
-
Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.
-
Durch individuelle Einstellungen und Erinnerungsfunktion der Fristüberwachung versäumen Sie keine Fristen.
-
Das Frühwarnsystem meldet Ihnen automatisch zeitliche Verzögerungen oder eine Plankostenüberschreitung bereits während der Aufgabenerledigung.
-
Mit der Mitarbeitereinsatzplanung haben Sie den Überblick über die Auslastung der Mitarbeiter.
-
Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Digitalen Dokumentenablage nachbilden und Postausgänge sicher verwalten.
-
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten im DATEV Arbeitsplatz unterstützen Sie beim strategischen und operativen Kanzlei-Controlling.
Kundenstimmen
Mit DATEV Eigenorganisation comfort habe ich als Kanzleiinhaber jederzeit bereits auf dem Arbeitsplatz einen detaillierten Überblick über die Kennzahlen (z.B. Deckungsbeiträge) meiner Mandanten und deren Aufträge.
Wolfgang Sievert
Steuerberater
StBG mbH Wolfgang Sievert, Gifhorn
Eigenorganisation comfort hat unseren Kanzleialltag vollständig verändert. Für die Mitarbeiter wurde es deutlich strukturierter, für uns als Kanzleileitung ist Eigenorganisation comfort als Controllinginstrument nicht mehr wegzudenken. Die Kosten haben uns anfangs abgeschreckt, aber jeder Cent für dieses Investment hat sich gelohnt. Nach der Umstellung ging es relativ schnell, dass wir uns in der neuen Welt zurechtgefunden haben.
Marc Rauhut
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Weitere Informationen
Produktvergleich
|Funktion
|Eigenorganisation comfort
|Eigenorganisation classic
|Eigenorganisation compact
|
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
|
zusätzliche Auftragsinformationen
|✓
|✗
|✗
|
Aufgaben
|✓
|✓
|✓
|
Vorlagenverwaltung
|✓
|✓
|✓
|
Schnellinfos
|✓
|✓
|✓
|
Schriftguterstellung
|✓
|✓
|✓
|
Stammdaten Eigenorganisation
|
Interessenten
|✓
|✗
|✗
|
zusätzliche Auswertungen
|✓
|✓
|✗
|
individuelle Felder
|✓
|✓
|✗
|
Prozessunterstützung
|✓
|✓
|✓
|
Mandantenstammdaten
|✓
|✓
|✓
|
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
|
Postausgang
|✓
|✓
|✓
|
elektronischer Bescheidabgleich
|✓
|✓
|✓
|
Posteingang, Fristüberwachung
|✓
|✓
|✗
|
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
|
individuelle Ablage
|✓
|✓
|✓
|
Handakte
|✓
|✓
|✓
|
MS-Office- und MS-Outlook-Integration
|✓
|✓
|✓
|
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
|
Erinnerungsschreiben
|✓
|✓
|✗
|
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen
|✓
|✓
|✗
|
Zeiten, Honorare, Aufträge, Eigenorganisation
|
Rechnungsschreibung
|✓
|✓
|✓
|
dezentrale Leistungserfassung
|✓
|✓
|✗
|
Leistungserfassung
|✓
|✓
|✓
|
Angebotsmanagement
|✓
|✗
|✗
|
Planung Eigenorganisation
|
Mitarbeitereinsatzplanung
|✓
|✗
|✗
|
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
|✓
|✓
|✗
|
Controlling Eigenorganisation
|
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
|✓
|✗
|✗
|
Abbilden von Organisationsstrukturen
|✓
|✗
|✗
|
Umsatzverteilung
|✓
|✗
|✗
|
Frühwarnsystem
|✓
|✗
|✗
|
strategisches Controlling
|✓
|✗
|✗
|
operatives Controlling
|✓
|✓
|✗
|
Standardauswertung
|✓
|✓
|✓