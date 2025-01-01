Art.-Nr. 61400 |
Eigenorganisation comfort

Eigenorganisation comfort unterstützt Sie bei der auftrags- und prozessorientierten Steuerung Ihrer Kanzlei und der wirtschaftlichen Führung der Mandate.
  • E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931) Effiziente Planung und Steuerung aller Kanzleivorgänge durch ein aktives, visuelles Controlling- und Informationssystem
  • Arbeitserleichterung durch auftragsorientierte Mandatsabwicklung mit verursachungsgerechter Kosten- und Gebührenermittlung
  • Verbesserung von Kanzleiabläufen durch festgelegte aufgabenorientierte Arbeitsschritte
Nutzungsvoraussetzungen

Mit der Einführung von DATEV Eigenorganisation comfort in der Kanzlei werden - durch das auftrags- und vorgangsorientierte Arbeiten - nahezu alle Arbeitsabläufe berührt. Um mit dem Einsatz von Eigenorganisation comfort die größten Rationalisierungspotenziale für Kanzleien zu erschließen, ist es unumgänglich, Eigenorganisation comfort an die individuellen Gegebenheiten und Anforderungen der Kanzlei anzupassen. Während des gesamten Einführungsprozesses unterstützt DATEV durch spezifische Beratungsleistungen und Standardmodelle sowie ein umfassendes Schulungsangebot. Eigenorganisation comfort wird im Rahmen einer Einstiegsberatung des Außendienstes der DATEV eG bestellt.

Inhalte

Beschreibung

DATEV Eigenorganisation comfort ist die auftragsorientierte Organisationslösung zur Steuerung Ihrer Kanzlei mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem sowie vielfältigen Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Führung der Mandate.

Eigenorganisationcomfort unterstützt Sie bei den Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei, wie z. B. der Rechnungsschreibung mit automatisierten Vorschlägen zur Vergütung auf Basis der StBVV. Der Kanzleichef/das Management kann unrentable Abstimmungsprozesse, Liegezeiten, z.  B. von Aufträgen, oder kritische Situationen, die sich negativ auf den Deckungsbeitrag auswirken, sofort erkennen und handeln. Auch auf eine zeitliche Verzögerung oder eine Plankostenüberschreitung werden Sie bereits während der Aufgabenerledigung automatisiert aufmerksam gemacht. Somit können Sie frühzeitig gegensteuern. Mitarbeitern wird die tägliche Arbeit erleichtert, z. B. durch den automatischen Überblick über ihre zu erledigenden Aufträge. Das Programm unterstützt auch interdisziplinäre Kanzleien beim kanzleiweiten Controlling in Verbindung mit DATEV Anwalt classic.

Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation comfort einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

Hinweis:

  • Nach Bestellung des Produkts wird sich Ihr zuständiger DATEV-Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen.

  • Wenn Sie das DATEV Mehrwert-Angebot oder DATEV Basis-Angebot nutzen, können Sie Eigenorganisation comfort als Zusatzmodul bestellen.

Leistungen

  • Einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.

  • Mit der Schnellinfo "Auftragsdetails" haben Sie laufend den Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei.

  • Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter ist, und wie der Bearbeitungsstand der Leistung ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.

  • Sie können schnell und einfach "per Knopfdruck" monatliche Rechnungen erstellen.

  • Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.

  • Durch individuelle Einstellungen und Erinnerungsfunktion der Fristüberwachung versäumen Sie keine Fristen.

  • Das Frühwarnsystem meldet Ihnen automatisch zeitliche Verzögerungen oder eine Plankostenüberschreitung bereits während der Aufgabenerledigung.

  • Mit der Mitarbeitereinsatzplanung haben Sie den Überblick über die Auslastung der Mitarbeiter.

  • Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Digitalen Dokumentenablage nachbilden und Postausgänge sicher verwalten.

  • Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten im DATEV Arbeitsplatz unterstützen Sie beim strategischen und operativen Kanzlei-Controlling.

Kundenstimmen

Firmen oder Kanzleilogo

Mit DATEV Eigenorganisation comfort habe ich als Kanzleiinhaber jederzeit bereits auf dem Arbeitsplatz einen detaillierten Überblick über die Kennzahlen (z.B. Deckungsbeiträge) meiner Mandanten und deren Aufträge.

Wolfgang Sievert
Steuerberater
StBG mbH Wolfgang Sievert, Gifhorn

Eigenorganisation comfort hat unseren Kanzleialltag vollständig verändert. Für die Mitarbeiter wurde es deutlich strukturierter, für uns als Kanzleileitung ist Eigenorganisation comfort als Controllinginstrument nicht mehr wegzudenken. Die Kosten haben uns anfangs abgeschreckt, aber jeder Cent für dieses Investment hat sich gelohnt. Nach der Umstellung ging es relativ schnell, dass wir uns in der neuen Welt zurechtgefunden haben.

Marc Rauhut
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Produktvergleich

Funktion Eigenorganisation comfort  Eigenorganisation classic   Eigenorganisation compact
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
     
zusätzliche Auftragsinformationen
    
Aufgaben
    
Vorlagenverwaltung
    
Schnellinfos
    
Schriftguterstellung
    
Stammdaten Eigenorganisation
     
Interessenten
    
zusätzliche Auswertungen
    
individuelle Felder
    
Prozessunterstützung
    
Mandantenstammdaten
    
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
     
Postausgang
    
elektronischer Bescheidabgleich
    
Posteingang, Fristüberwachung
    
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
     
individuelle Ablage
    
Handakte
    
MS-Office- und MS-Outlook-Integration
    
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
     
Erinnerungsschreiben
    
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen
    
Zeiten, Honorare, Aufträge, Eigenorganisation
     
Rechnungsschreibung
    
dezentrale Leistungserfassung
    
Leistungserfassung
    
Angebotsmanagement
    
Planung Eigenorganisation
     
Mitarbeitereinsatzplanung
    
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
    
Controlling Eigenorganisation
     
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
    
Abbilden von Organisationsstrukturen
    
Umsatzverteilung
    
Frühwarnsystem
    
strategisches Controlling
    
operatives Controlling
    
Standardauswertung
    

