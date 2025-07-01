Highlights
- Direkte Verknüpfung mit DATEV Eigenorganisation comfort - keine Doppelerfassung nötig
- Automatische Vorbelegung zeitgebundener Aufträge (z.B. Finanzbuchführung)
- Rollierender Überblick über die Auslastung aller Mitarbeitenden
- Übersichtliche Planung offener Aufgaben
- Team- und Kapazitätsübersicht speziell für Führungskräfte
Weitere Funktionen
- Festlegung einer individuellen Grundlast pro Mitarbeitenden zur Reduzierung von Detailplanungsaufwand
- Intuitive und schnelle Erfassung von Planzeiten für Mitarbeitende und Teams
- Definition von Soll-Umsätzen je Mitarbeitenden mit laufendem Abgleich zu Ist- und Planwerten
- Flexible Auswertungen zur Analyse von Auslastung, Kapazitäten und Umsatzentwicklung
- Wöchentliche oder monatliche Kapazitätsplanung auf Mitarbeitenden- oder Teamebene
- Teamplanung: Zuweisung mehrerer Mitarbeitender zu einem Auftrag
- Automatische Aufwandsverteilung nach Auftragsart
- Ein- und Ausblendung von Auswertungen je nach Mitarbeitendenrolle
- Feingranulare Rechtevergabe je Rolle oder Mitarbeitendem (z. B. Leserechte, Planungsrechte)
- Automatische Vorbelegung zeitgebundener Aufträge
Schnittstellen
Lesende Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation comfort
Für die Integration der Kooperationslösung ist ein "lesender-Datenbankuser in der EO Datenbank" notwendig. Eingerichtet wird dies durch einen Experten der DATEV.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.