Highlights
- Schnelle und unkomplizierte Zeiterfassung – auch offline
- Offline-Buchungen werden bei der nächsten Verbindung übertragen
- Bequeme Auftragsauswahl durch persönliche Favoritenlisten
- Optimiert für Desktop und mobile Endgeräte – geeignet für flexibles Arbeiten
- Stoppuhr-Funktion zur genauen Aktivitätserfassung
Weitere Funktionen
- Schnelle und einfache Selektion von Mandantenaufträgen für die Zeiterfassung, direkt im Browser
- Favoritenfunktion für häufig genutzte Aufträge inkl. vorbefüllter Zeiten und Texte
- Automatische Übertragung aller Zeiten an DATEV Eigenorganisation comfort bei bestehender Netzwerkverbindung
- Buchungshistorie zur einfachen Wiederverwendung früherer Einträge
- Zeitbuchung auch ohne konkreten Auftrag möglich
- Direkte Integration in DATEV Eigenorganisation comfort
- Individuelle Buchungstext-Vorlagen je Mitarbeitenden hinterlegbar
- Übersichtliche Synchronisationsanzeige mit Möglichkeit zur Korrektur
- Änderungsprotokoll zur Nachverfolgung aller Anpassungen
- Teamleiter- und Chefsicht zur Buchung oder Bearbeitung für andere Mitarbeitende (rechtebasiert)
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Lesende Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation comfort
Für die Integration der Kooperationslösung ist ein "lesender-Datenbankuser in der EO Datenbank" notwendig. Eingerichtet wird dies durch einen Experten der DATEV.
Die on- und offline erfassten Zeiten werden über eine Pilot-Schnittstelle in der DATEV-Lösung Eigenorganisation comfort gebucht. Das Tool nutzt die vorhandenen Auftrags-, Mandanten- und Mitarbeiterdaten in DATEV Eigenorganisation comfort.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.