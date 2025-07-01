Highlights
- Über 180 Auswertungen und individuelle Auswertungen
- Frühwarnsystem bei Aufträgen mit drohender Zeit- oder Kostenüberschreitung
- Automatische Hinweise auf abzurechnende Aufträge bei der Rechnungsstellung
- Offene Posten jederzeit transparent und übersichtlich im Blick
- Automatische Mailverteilung mit zielgruppenspezifischer Zuweisung
Weitere Funktionen
- E-Mail-Benachrichtigungen und Erinnerungen für definierte Ereignisse
- Einheitliches Reporting
- Kanzlei-Controlling nach Zeitplan
- Tägliche automatisierte Prüfung von Fristen, OPOS, Budgets und Stammdaten
- Frühwarnsystem bei Abweichungen (z.B. Überstunden, überfällige OPOS, fehlende Zeiten)
- Detailberichte je Team zur gezielten Steuerung
- Erinnerungsfunktionen für offene Fristen und Aufgaben
- Umfangreicher Prüfungskatalog (inkl. individueller Prüfungen)
- Überwachung von Daten u.a. aus DATEV Eigenorganisation comfort, Kanzlei-Rechnungswesen und ProCheck
- Automatisierte Berichte zu Produktivität, Projektstatus und Leistungserbringung
Schnittstellen
Lesende Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation comfort
Für die Integration der Kooperationslösung ist ein "lesender-Datenbankuser in der EO Datenbank" notwendig. Eingerichtet wird dies durch einen Experten der DATEV.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
