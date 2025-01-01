Vorteile für Single-User mit dem Startpaket compact

  • Einmalige Förderkonditionen

    Förderzeitraum: 2 Jahre, Preis: 50 Euro pro Monat, 50 Prozent Vergünstigung über den gesamten Förderzeitraum für kostenpflichtige Seminare, Beratungs- und Consultingleistungen, auf die Entwicklung eines Logos, der Geschäftsausstattung und der Homepage sowie auf zusätzlich zum Paket lizenzierte Software.

  • Umfassendes Angebot

    Das DATEV Startpaket compact enthält alle wichtigen Programme für die Betreuung beliebig vieler Mandate. Weitere Software kann jederzeit dazugebucht werden - und das sogar mit 50 Prozent Rabatt.

  • Flexibles Upgrade

    Nach 24 Monaten optional Weiternutzung für 120,50 Euro oder Upgrade auf das Startpaket classic oder comfort.

  • Einfacher Start

    Kostenfreie Installation der Software in der DATEV-Umgebung (lokal oder DATEV Cloud) durch DATEV oder DATEV Solution Partner sowie Ersteinrichtung der Grundwerte von DATEV Eigenorganisation classic. Die Installation/Ersteinrichtung auf Fremdsystemen wird nicht unterstützt.

  • Startpaket compact

    Mehr Informationen zu unserem Startpaket compact erhalten Sie hier.

Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.

Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.

Exitenzgründungsberatung

Persönliche Existenzgründungsberatung

Es gibt viel zu besprechen, bevor Sie starten. Ihre Gründungsberaterin oder Ihr Gründungsberater begleitet Sie und Ihren individuellen Start weiterhin während des gesamten Förderzeitraums.

So funktioniert Ihr Start mit DATEV in der Praxis

Porträt der Kanzleigründerin Sandra Ober

Kundenstimme

  • Als Schwäbin spare ich von Natur aus gerne. Bei DATEV gibt es selten etwas gratis, aber vom Gründerangebot war ich von Anfang an echt überzeugt. Fast alles zum halben Preis und etliche Gratis-Seminare, die nicht nur fachlich, sondern in allen Bereichen der Gründungsphase unterstützen.
    Anna-Maria Zimmermann
    Steuerkanzlei Zimmermann
DATEV Neutmitglieder-Club

DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken

Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Austauschen und von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern lernen.

DATEV Neumitglieder-Club

