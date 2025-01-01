Vorteile für Single-User mit dem Startpaket compact
Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.
Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.
Persönliche Existenzgründungsberatung
Es gibt viel zu besprechen, bevor Sie starten. Ihre Gründungsberaterin oder Ihr Gründungsberater begleitet Sie und Ihren individuellen Start weiterhin während des gesamten Förderzeitraums.
So funktioniert Ihr Start mit DATEV in der Praxis
Porträt der Kanzleigründerin Sandra Ober
Als Schwäbin spare ich von Natur aus gerne. Bei DATEV gibt es selten etwas gratis, aber vom Gründerangebot war ich von Anfang an echt überzeugt. Fast alles zum halben Preis und etliche Gratis-Seminare, die nicht nur fachlich, sondern in allen Bereichen der Gründungsphase unterstützen.
Anna-Maria Zimmermann
Steuerkanzlei Zimmermann
DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken
Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Austauschen und von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern lernen.