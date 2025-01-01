Nach Ihren Wünschen und Ideen finden wir für Sie den Einstieg in Ihre unverwechselbare Marke. Kreativ in der Gestaltung, professionell in der Umsetzung.

Zum Angebot des DATEV Design-Service gehören:
die Entwicklung eines individuellen Kanzlei-Logos, die Gestaltung von Visitenkarten, Briefpapier und Briefumschlägen, das Erstellen eines modernen Online-Auftritts und vieles mehr.

Ihre Vorteile

  • Branchen-Expertise

    Das Design-Team kennt die spezifischen Anforderungen des steuerberatenden Berufsstands und weiß, worauf es bei einem professionellen Kanzleiauftritt ankommt.

  • DATEV-kompatibel

    Im Gestaltungsprozess wird sichergestellt, dass Logo und Design-Elemente optimal in DATEV-Anwendungen integriert werden können.

  • Komplett-Service aus einer Hand

    Vom ersten Briefing-Gespräch über die grafische Umsetzung bis zur Produktion Ihrer Printmedien: alles aus dem modernen DATEV Digital & Print Solution Center.

Die Leistungen: Logo, Website, Geschäftsausstattung

Logo: DATEV unterstützt Sie bei der Gestaltung Ihres Kanzlei-Logos – von der preiswerten Basis-Version für die Kanzleigründung bis zum umfangreichen Corporate Design für Ihre Bestands-Kanzlei.
Website: Mit dem digitalen Kanzleiauftritt von DATEV positionieren Sie sich mit einem aussagekräftigen Webdesign. Die Struktur wird individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Geschäftsausstattung: Zum professionellen Erscheinungsbild gehören einheitlich gestaltete Briefumschläge, Kanzleiblöcke, Notizzettel oder Kanzleistempel in Ihrem Corporate Design.

Kundenstimme

  • Firmen oder Kanzleilogo

    Der DATEV Design-Service betreute mich in meiner Gründungsphase von Anfang an rundum gut: Logo, Homepage und Design in einem Paket und für mich als Gründer auch noch erschwinglich. Besonders gut gefallen hat mir, dass Logo und Kanzleiauftritt auf meine Branche und Persönlichkeit ausgerichtet wurden.

    Maximilian Büttner
    Büttner Steuerberatung

Nur drei Schritte zu Ihrem Kanzlei-Design

  1. Online-Beratung

    Vereinbaren Sie einen Online-Termin zur kostenfreien Erstberatung. Unsere Expertinnen und Experten ermitteln, welches Angebot des Design-Service am besten zu Ihren Wünschen passt.

  2. Design-Briefing

    Im Briefing-Gespräch konzipieren die DATEV Designerinnen und Designer gemeinsam mit Ihnen die Basis Ihres Designs. Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen stehen im Mittelpunkt.

  3. Einführung und Einsatz

    Das Design-Team setzt Ihren Gestaltungsauftrag anschließend professionell um und bezieht Sie eng in die Abstimmung der Entwürfe ein. Nach Fertigstellung können Sie Ihr unverwechselbares Design einsetzen.

Werbemittel einfach gestalten mit DATEV MyMarketing

Auf der Online-Plattform DATEV MyMarketing finden Sie hochwertige Vermarktungshilfen

Ohne spezielle Grafik- oder Programmierkenntnisse können Sie Ihre Vermarktungshilfen selbst individuell gestalten:

  • Print- und Download-Broschüren
  • Für Ihre Website: Videos, Nachrichtenfeeds und Online-Banner
  • Personalisierbare Briefbögen, Notizblöcke, Visitenkarten und vieles mehr

Bei DATEV MyMarketing finden Sie alles für Ihren Kanzleiauftritt. Der DATEV Design-Service kann Sie bei der Einbindung des digitalen Contents auf Ihrer Website unterstützen.

Mehr zu DATEV MyMarketing