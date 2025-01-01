Nach Ihren Wünschen und Ideen finden wir für Sie den Einstieg in Ihre unverwechselbare Marke. Kreativ in der Gestaltung, professionell in der Umsetzung.
Zum Angebot des DATEV Design-Service gehören:
die Entwicklung eines individuellen Kanzlei-Logos, die Gestaltung von Visitenkarten, Briefpapier und Briefumschlägen, das Erstellen eines modernen Online-Auftritts und vieles mehr.
Ihre Vorteile
Kundenstimme
-
Der DATEV Design-Service betreute mich in meiner Gründungsphase von Anfang an rundum gut: Logo, Homepage und Design in einem Paket und für mich als Gründer auch noch erschwinglich. Besonders gut gefallen hat mir, dass Logo und Kanzleiauftritt auf meine Branche und Persönlichkeit ausgerichtet wurden.
Maximilian Büttner
Büttner Steuerberatung
Nur drei Schritte zu Ihrem Kanzlei-Design
-
Online-Beratung
Vereinbaren Sie einen Online-Termin zur kostenfreien Erstberatung. Unsere Expertinnen und Experten ermitteln, welches Angebot des Design-Service am besten zu Ihren Wünschen passt.
-
Design-Briefing
Im Briefing-Gespräch konzipieren die DATEV Designerinnen und Designer gemeinsam mit Ihnen die Basis Ihres Designs. Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen stehen im Mittelpunkt.
-
Einführung und Einsatz
Das Design-Team setzt Ihren Gestaltungsauftrag anschließend professionell um und bezieht Sie eng in die Abstimmung der Entwürfe ein. Nach Fertigstellung können Sie Ihr unverwechselbares Design einsetzen.
Werbemittel einfach gestalten mit DATEV MyMarketing
Auf der Online-Plattform DATEV MyMarketing finden Sie hochwertige Vermarktungshilfen
Ohne spezielle Grafik- oder Programmierkenntnisse können Sie Ihre Vermarktungshilfen selbst individuell gestalten:
- Print- und Download-Broschüren
- Für Ihre Website: Videos, Nachrichtenfeeds und Online-Banner
- Personalisierbare Briefbögen, Notizblöcke, Visitenkarten und vieles mehr
Bei DATEV MyMarketing finden Sie alles für Ihren Kanzleiauftritt. Der DATEV Design-Service kann Sie bei der Einbindung des digitalen Contents auf Ihrer Website unterstützen.