DATEV MyMarketing bietet alles, was Ihre Steuerberatungskanzlei für einen wirkungsvollen Außenauftritt benötigt. Von individuell anpassbaren Broschüren über kostenlose Online-Inhalte für Ihre Website bis hin zu Werbemitteln in Ihrem eigenen Kanzleidesign.

Setzen Sie Ihre Dienstleistungen optimal in Szene und steigern Sie so die Kundenbindung, die Reichweite und den Erfolg Ihrer Kanzlei!

Vorteile für Ihre Kanzlei

  • Professioneller Außenauftritt

    Mit DATEV MyMarketing präsentieren Sie Ihre Kanzlei auf höchstem Niveau. Mithilfe der individuell gestaltbaren Produkte stärken Sie Ihr professionelles Image und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Mandanten.

  • Einfache Individualisierung

    Individuelle Produkte im Handumdrehen - Durch vorhandene Vorlagen, welche Sie mit wenigen Klicks entsprechend Ihres Corporate Designs anpassen können, drücken Sie den Produkten Ihren ganz persönlichen Stempel auf.

  • Langfristige Mandantenbindung

    Mit regelmäßig aktualisierten und individualisierten Inhalten intensivieren Sie die Beziehung zu Ihren Mandanten. Dies schafft nicht nur Zufriedenheit, sondern fördert auch die Loyalität und langfristige Zusammenarbeit.

Unser Produktangebot

Leistungen vermarkten

Setzen Sie Ihre Kanzlei wirkungsvoll in Szene – mit modernen Marketingmaterialien wie Online-Bannern, inhaltsstarken Videos und aussagekräftigen Labels, die Ihre Kompetenzen hervorheben. Machen Sie zudem mit individualisierten Broschüren auf Ihre Leistungen aufmerksam und zeigen Sie Ihren Mandanten, wofür Sie stehen.

Mandanten informieren

Halten Sie Ihre Mandanten immer auf dem Laufenden zu relevanten Themen aus den Gebieten Steuern, Wirtschaft und Recht – mit Nachrichten-Feeds für Ihre Website, monatlich aktuellen Mandanten-Monatsinformationen und individuellen Mandanten-Info-Broschüren.

Werbemittel auswählen

Bleiben Sie bei Ihren Mandanten stets präsent – mit persönlichen Grußkarten für verschiedene Anlässe sowie Kuverts, Notizblöcke und Briefpapier mit Ihrem eigenen Kanzleilogo. Abgerundet wird Ihr professioneller Auftritt durch eine gut gestaltete Visitenkarte mit Ihrem Kanzleilogo und allen wichtigen Kontaktdaten.

DATEV MyMarketing: Einblick und Praxisbeispiel

In 3 Schritten zu Ihrem individuellen Produkt

  1. Kostenfreie Registrierung

    Registrieren Sie sich einmalig und kostenfrei. Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine gültige E-Mail-Adresse sowie Ihre Beraternummer. Anschließend erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Aktivierung Ihrer Registrierung und Anlage Ihres Profils.

  2. Produktauswahl und -individualisierung

    Starten Sie direkt los: Wählen Sie aus Werbemitteln, Print-, Download- und Online-Produkten zu verschiedensten Themengebieten die für Sie passenden Produkte aus und individualisieren Sie diese entsprechend Ihres Kanzleidesigns – intuitiv mit nur wenigen Klicks.

  3. Bestellung und Lieferung

    Legen Sie den Artikel nun in den Warenkorb und schließen Sie die Bestellung ab. Die Lieferzeit von Printprodukten beträgt ca. 5-10 Werktage. Für Online- und Downloadprodukte steht direkt nach der Bestellung unter „Meine Medien“ der Download bzw. ein Integrationscode zur Produktintegration auf Ihrer Website bereit.

Art.-Nr. 11450 | Muster: Mustermappe Printprodukte DATEV MyMarketing

Sie möchten Muster unserer Printprodukte selbst in den Händen halten? Bestellen Sie die kostenfreie DATEV-MyMarketing-Mustermappe und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer individualisierbaren Produkte.

Neues Logo, Website und mehr gewünscht?

DATEV Design-Service bietet Ihnen weitere umfangreiche Dienstleistungen für Ihren Kanzleiauftritt

Das Team des DATEV Design-Service unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen Gestaltungswünsche. Das Spektrum reicht von der Entwicklung eines Kanzlei-Logos, über die Gestaltung von Visitenkarten, Briefpapier und -umschlägen bis hin zur Erstellung eines modernen Online-Auftritts. Dabei stehen Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen im Mittelpunkt. Mehr zum DATEV Design-Service.