Art.-Nr. 11450 | DATEV-Publikation
Mustermappe Printprodukte DATEV MyMarketing
- Auswahl an bestellbaren Printprodukten
Inhalte
Beschreibung
DATEV MyMarketing ist eine Online-Plattform der DATEV, mit deren Hilfe unter anderem hochwertige Printprodukte individuell gestaltet und in kleinen Auflagen kostengünstig gedruckt werden können.
In der kostenfreien Mustermappe Printprodukte DATEV MyMarketing finden Sie eine Auswahl an Vermarktungs- und Kanzleimedien, die über DATEV MyMarketing bestellt werden können. Alle Muster sind als individualisierte Ansichtsexemplare mit einem "Musterlogo" und mit "Muster-Kontaktdaten" versehen.
Leistungen
- Einleger DATEV MyMarketing
- Muster Kanzlei-Broschüre „Digitale Steuererklärung“
- Muster Mandanten-Info-Karte „Steuerkalender 2026“
- Muster Mandanten-Info-Broschüre „Nachweispflichten für alle Arbeitgeber - Bußgelder drohen!“
- Muster Grußkarte
- Muster Visitenkarte
- Muster Notizblock
Preise
