DATEV MyMarketing ist eine Online-Plattform der DATEV, mit deren Hilfe unter anderem hochwertige Printprodukte individuell gestaltet und in kleinen Auflagen kostengünstig gedruckt werden können.

In der kostenfreien Mustermappe Printprodukte DATEV MyMarketing finden Sie eine Auswahl an Vermarktungs- und Kanzleimedien, die über DATEV MyMarketing bestellt werden können. Alle Muster sind als individualisierte Ansichtsexemplare mit einem "Musterlogo" und mit "Muster-Kontaktdaten" versehen.