DATEV Design-Service Geschäftsausstattung
- Professionelles Layout & Reinzeichnung
- Einheitlicher Markenauftritt
- Branchen fokussierte Gestaltung
Inhalte
Beschreibung
Der DATEV Design-Service bietet Steuerkanzleien einen vollständig abgestimmten Markenauftritt – von Logo, Geschäftsausstattung und Website bis hin zur Produktion im DATEV Digital & Print Solution Center. Mit tiefem Verständnis für die Branchenanforderungen entwickeln wir seriöse und vertrauensbildende Gestaltungslösungen. Im persönlichen Design-Briefing entstehen individuelle Konzepte, die für digitale Medien und hochwertige Druckprodukte professionell aufbereitet werden.
Leistungen
Wir gestalten für Ihre Kanzlei unterschiedlichste Druckprodukte – vom ersten Eindruck bis zur kompletten Mandantenunterlage.
Dazu gehören Briefpapier im DIN-A4-Format, passende Briefumschläge (DIN lang, C4 und C5 – mit oder ohne Fenster), sowie Visitenkarten im Standardformat 8,5 x 5,5 cm, sowohl quer als auch hoch.
Darüber hinaus bieten wir die Gestaltung Ihrer individuellen Kanzleibindemappe im Kanzleidesign an – für 10 bis 400 Blatt, inklusive buchbündigem Zuschnitt in DIN A4.
Selbstverständlich produzieren wir auch Kanzleiblöcke in DIN A4 oder DIN A5 sowie Kanzlei-Flyer und Broschüren, z. B. 4-seitig DIN-A4 (gefaltet) oder 8-seitig DIN-A4 (geheftet).
Alle Produkte werden im passenden Layout erstellt, professionell in Reinzeichnung gebracht und als finale Druck-PDF ausgegeben.