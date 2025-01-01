DATEV Design-Service Geschäftsausstattung

Wir gestalten für Ihre Kanzlei unterschiedlichste Druckprodukte – vom ersten Eindruck bis zur kompletten Mandantenunterlage.

Dazu gehören Briefpapier im DIN-A4-Format, passende Briefumschläge (DIN lang, C4 und C5 – mit oder ohne Fenster), sowie Visitenkarten im Standardformat 8,5 x 5,5 cm, sowohl quer als auch hoch.

Darüber hinaus bieten wir die Gestaltung Ihrer individuellen Kanzleibindemappe im Kanzleidesign an – für 10 bis 400 Blatt, inklusive buchbündigem Zuschnitt in DIN A4.

Selbstverständlich produzieren wir auch Kanzleiblöcke in DIN A4 oder DIN A5 sowie Kanzlei-Flyer und Broschüren, z. B. 4-seitig DIN-A4 (gefaltet) oder 8-seitig DIN-A4 (geheftet).

Alle Produkte werden im passenden Layout erstellt, professionell in Reinzeichnung gebracht und als finale Druck-PDF ausgegeben.