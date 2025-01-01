Art.-Nr. 74404 |
DATEV Website-Paket

  • individuelle Seitenstruktur für Ihre Kanzleikommunikation
  • professionelle Gestaltung passend zu Ihrem Kanzleidesign
  • Branchen fokussiertes Webdesign
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Inhalte

Beschreibung

Mit dem DATEV Design-Service Website Paket erhalten Sie einen aussagekräftigen digitalen Kanzleiauftritt mit einer individuell abgestimmten Struktur aus zwei bis fünf Seiten – z.B. Start, Kanzlei, Leistungsübersicht, Mandanten und Kontakt. Die Inhalte werden strukturiert aufbereitet und visuell so gestaltet, dass die Wirkung Ihrer Kanzlei klar transportiert wird.

Leistungen
  • Design-Briefing und visuelle Abstimmung auf Ihr Kanzleidesign
  • Aufbau einer Seitenstruktur mit 2–5 Seiten
  • Einpflegen von Bildern und Texten (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
  • Optimierung für drei gängige Bildschirmgrößen
  • SEO-Grundoptimierung und Einrichtung der Cookie-Richtlinien
  • Anlage von Datenschutz- und Impressumsseite (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
  • Berücksichtigung der Barrierefreiheits-Vorgaben
Ablauf

Über Terminland buchen Sie zunächst Ihr kostenloses Beratungsgespräch. Danach erfolgt ein Design-Briefing mit dem Design-Team, um Struktur, Seitenaufbau und Prioritäten zu definieren. Anschließend wird die Website aufgebaut, Inhalte integriert und technisch optimiert. Nach einer finalen Abstimmung steht Ihre neue Kanzlei-Website bereit zur Veröffentlichung.