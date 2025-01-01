Art.-Nr. 74465 | Dienstleistung
DATEV Website-Paket
- individuelle Seitenstruktur für Ihre Kanzleikommunikation
- professionelle Gestaltung passend zu Ihrem Kanzleidesign
- Branchen fokussiertes Webdesign
Art.-Nr. 74465 | DATEV Website-Paket
Inhalte
Beschreibung
Mit dem DATEV Design-Service Website Paket erhalten Sie einen aussagekräftigen digitalen Kanzleiauftritt mit einer individuell abgestimmten Struktur aus zwei bis fünf Seiten – z.B. Start, Kanzlei, Leistungsübersicht, Mandanten und Kontakt. Die Inhalte werden strukturiert aufbereitet und visuell so gestaltet, dass die Wirkung Ihrer Kanzlei klar transportiert wird.
Leistungen
- Design-Briefing und visuelle Abstimmung auf Ihr Kanzleidesign
- Aufbau einer Seitenstruktur mit 2–5 Seiten
- Einpflegen von Bildern und Texten (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
- Optimierung für drei gängige Bildschirmgrößen
- SEO-Grundoptimierung und Einrichtung der Cookie-Richtlinien
- Anlage von Datenschutz- und Impressumsseite (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
- Berücksichtigung der Barrierefreiheits-Vorgaben
Ablauf
Über Terminland buchen Sie zunächst Ihr kostenloses Beratungsgespräch. Danach erfolgt ein Design-Briefing mit dem Design-Team, um Struktur, Seitenaufbau und Prioritäten zu definieren. Anschließend wird die Website aufgebaut, Inhalte integriert und technisch optimiert. Nach einer finalen Abstimmung steht Ihre neue Kanzlei-Website bereit zur Veröffentlichung.