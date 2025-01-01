Mit dem DATEV Design-Service Website Paket erhalten Sie einen aussagekräftigen digitalen Kanzleiauftritt mit einer individuell abgestimmten Struktur aus zwei bis fünf Seiten – z.B. Start, Kanzlei, Leistungsübersicht, Mandanten und Kontakt. Die Inhalte werden strukturiert aufbereitet und visuell so gestaltet, dass die Wirkung Ihrer Kanzlei klar transportiert wird.