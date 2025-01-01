Art.-Nr. 74404 |
DATEV Logo-Paket

Mit dem DATEV Design-Service Logo Paket erhalten Sie ein komplettes, stimmiges Starter-Branding inklusive Geschäftsausstattung. Das Paket eignet sich ideal für Kanzleien, die direkt mit einem einheitlichen visuellen Auftritt in ihre Mandantenkommunikation starten möchten.

Inhalte

Beschreibung

Mit dem DATEV Design-Service Logo erhalten Sie ein komplettes, stimmiges Starter-Branding inklusive Geschäftsausstattung. Das Paket eignet sich ideal für Kanzleien, die direkt mit einem einheitlichen visuellen Auftritt in ihre Mandantenkommunikation starten möchten.

Leistungen
  • jeweils 3 Logo-Entwürfe
  • 2 Korrekturrunden basierend auf Ihren Favoriten
  • Einbindung des finalen Logos in Visitenkarte, Brieferst- und Brieffolgeblatt
  • druckfertige PDF-Dateien für Visitenkarten und Briefpapier
  • kompakter Styleguide (Hausfarben und Hausschriften)
  • alle finalen Daten in CMYK und RGB
Ablauf

Nach der Terminbuchung über Terminland führen wir zunächst ein kostenloses Beratungsgespräch. Im anschließenden Design-Briefing mit dem Design-Team werden Stil und Markenwirkung definiert. Danach entstehen die Entwürfe. Nach Ihrer Auswahl und den 2 Korrekturrunden erhalten Sie die finalen druckfertigen PDF-Dateien sowie alle Assets zur unmittelbaren Nutzung in Print und Web.