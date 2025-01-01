Nach der Terminbuchung über Terminland führen wir zunächst ein kostenloses Beratungsgespräch. Im anschließenden Design-Briefing mit dem Design-Team werden Stil und Markenwirkung definiert. Danach entstehen die Entwürfe. Nach Ihrer Auswahl und den 2 Korrekturrunden erhalten Sie die finalen druckfertigen PDF-Dateien sowie alle Assets zur unmittelbaren Nutzung in Print und Web.