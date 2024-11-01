Mit DATEV-SmartIT arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre DATEV-Software sowie ausgewählte Nicht-DATEV-Software inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 bereit.
Ihre Vorteile beim Start mit DATEV
Digitales DATEV-Ökosystem - Drittanbieter-Lösungen nutzen
Sie haben die Möglichkeit, Software-Lösungen von Drittanbietern direkt in DATEV-SmartIT zu nutzen. So erweitern Sie Ihr Software-Portfolio im Rahmen des digitalen Ökosystems und können damit Workflows effizienter gestalten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle in DATEV-SmartIT technisch lauffähigen Lösungen. Informieren Sie sich hier.
So einfach ist das Arbeiten mit DATEV-SmartIT
Leistungen
- Basisplattform zur Nutzung von DATEV-Software sowie ausgewählten Lösungen, die nicht von DATEV kommen
- Bis zu acht gleichzeitige Anwender (und bis zu 20 administrierte Anwender)
- Laufende Aktualisierung Ihrer Software inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 (kundeneigene Lizenzen)
- Microsoft Exchange/ Microsoft Exchange online
- 100 GB kostenfreies Datenspeichervolumen (optional erweiterbar)
- 3-Tages-Sicherung Ihrer Daten (erweiterbar auf 30 Tage)
- Plus weitere, zusätzlich buchbare Zusatzmodule
Eine Übersicht der Module finden Sie im DATEV-Shop. Eine Direktbestellung von DATEV-SmartIT über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte Kontaktmöglichkeit oben rechts auf dieser Seite.
Kundenstimme
DATEV-SmartIT ist für mich die beste Verbindung von Privatleben und Business. Ich kann flexibel von Zuhause aus arbeiten und habe jederzeit schnellen Zugriff auf unsere Kanzleidaten. SmartIT ermöglicht es mir, in Krisensituationen unabhängiger zu agieren, gerade auch was die Kinderbetreuung angeht.
Elisa Waltereit
Steuerbüro Dagmar Weißenfeld
Drei Schritte zur Lösung DATEV-SmartIT
- Vereinbaren Sie einen Termin mit uns
Vereinbaren Sie ein kostenfreies, individuelles Online-Beratungsgespräch.
- Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.
- Sie richten DATEV-SmartIT selbst ein
Ihren Zugang zu DATEV-SmartIT richten Sie ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein.
Produktinfo DATEV-SmartIT
- Erschienen: 14.08.2025
- Dateiname: Produktinfo DATEV SmartIT
- Dateigröße: 588 KB
DATEV-Broschüre IT-Security
- Erschienen: 01.11.2024
- Dateiname: 12945_Broschuere_IT_Security.pdf
- Dateigröße: 2087 KB