Überblick Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Lösungen:
Grundsätzlich unterscheiden wir beim Einsatz von sogenannten Drittanbieter-Lösungen drei unterschiedliche Software-Typen: On-Premises-, Hybrid- und Cloud-Lösungen. Welche Eigenschaften die drei verschiedenen Software-Typen in Bezug auf DATEV-SmartIT mit sich bringen, sehen Sie hier:
On-Premises-Lösungen
On-Premises-Lösungen sind Lösungen, die auf Ihrem System installiert werden müssen. Der Datenaustausch zwischen den Lösungen erfolgt über den DATEVconnect.
Aufgrund des hohen technischen und organisatorischen Aufwands, ist die Nutzung von On-Premises-Lösungen in DATEV-SmartIT grundsätzlich nur eingeschränkt möglich.
Installation im DATEV-SmartIT-Umfeld nötig.
Hybrid-Lösungen
Hybrid-Lösungen sind eine Kombination aus Cloud- und On-Premises-Lösungen. Für den Datenaustausch aus der DATEV-Umgebung in die Cloud ist eine kleine Software (Middleware oder Cloud Gateway) nötig.
Cloud-Lösungen
Cloud-Lösungen sind browserbasiert und nutzen für den Datenaustausch Online-Schnittstellen (sog. Online APIs). Mit ihnen können Daten aus DATEV-Softwarelösungen mit einer gewünschten Cloud-Lösung eines Drittanbieters ausgetauscht werden.
Keine Installation im DATEV-SmartIT-Umfeld nötig.
Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse
Sie möchten einen bestimmten Geschäftsprozess optimieren? Hier finden Sie eine Übersicht der Drittanbieter-Lösungen*, die sich nahtlos in Ihre DATEV-SmartIT-Systemumgebung integrieren lassen und Ihren spezifischen Bedarf unterstützen.
*Die bereitgestellten Informationen basieren auf den Angaben der jeweiligen Hersteller-Webseiten. Bitte prüfen Sie genauere Informationen direkt bei den Herstellern.
Telefonie
Entdecken Sie moderne Telefonielösungen, die Sie bei der Verwaltung von Anrufen unterstützen und Ihnen eine zentrale Steuerung Ihrer Telefonanlagen – direkt in Ihrer DATEV-SmartIT-Systemumgebung – ermöglichen.
Pascom
- Umfangreiche Telefonielösung
- Mindestbuchung von 4 Usern
- Umfangreiche Funktionen wie Präsenzanzeige und Chatfunktion
- Hybrid-Lösung
Placetel / Phonemondo
- Beschränkung auf Grundfunktionen
- Keine Präsenzanzeige oder Chatfunktion
- Einfache Handhabung
- Hybrid-Lösung
AGFEO Dashboard / Hyperfonie
- Umfassende Telefonielösung
- Bereits ab nur 3 User buchbar
- Inkl. AGFEO Dashboard - der Bedien- und Steuerungssoftware für das AGFEO Hyperfonie Cloud Kommunikationssystem
Dokumentenverwaltung und PDF-Bearbeitung
Hier finden Sie ausgewählte Lösungen,die Ihnen eine einfache Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten ermöglichten – zusätzlich zu DATEV-Software, MyDATEV Senden und dem Einsatz von Software auf dem Laufwerk Kundendaten (O:).
Microsoft Office
- Softwarepaket für Büroarbeit und Produktivität
- Anwendungen: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook
- Funktionen: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationserstellung, Zusammenarbeit
- On-Premises-Lösung
- Zur Beauftragung (Bestellformular)
PDF24
- Umfassende PDF-Bearbeitungsfunktionen
- Automatische Konvertierung von Dokumenten
- OCR-Funktion
- Nur Standardstempel verfügbar
- On-Premises-Lösung
Signatur
Lösungen für digitale Signaturen bieten Ihnen die Möglichkeit, Dokumente zu verwalten und zu unterzeichnen.
FP SIGN
- Nahtlose Integration in DATEV DMS / Dokumentenablage oder als externe Lösung nutzbar
- Rechtssichere Unterzeichnung von Dokumenten mit qualifizierter elektronischer Signatur
- Hybrid-Lösung
Administration von Mandanten
Neben DATEV-Lösungen - wie DATEV-Interessentenverwaltung - finden Sie hier Drittanbieter-Lösungen, welche die Verwaltung und Zusammenarbeit mit Mandanten effizienter gestalten.
Schnittstellenmonitor
- Identifikation möglicher Schnittstellen für digitale Zusammenarbeit
- Analyse der Systemlandschaft eines Mandanten in Finanzbuchführung und Personalwirtschaft
- Cloud-Lösung
Kanzlei.land
- Online-Plattform für Zusammenarbeit zwischen Steuerberatungskanzleien und Unternehmen
- Funktionen: Dokumentenverwaltung, Finanzführung, Belegbereitstellung, Personalverwaltung, Einkommensteuer-Assistent, Nachrichten- und Aufgabenaustausch
- Cloud-Lösung
Wiadok
- Individuelle Kanzlei-App für Mandanten
- Funktionen: Beleg-Scanner, personalisierte Mandanteninformation, Module zur Zusammenarbeit
- Cloud-Lösung
Mandanten-Kompass
- Digitales Tool für Feedback aus der Mandantschaft
- Funktionen: Aufdeckung von Mandantenbedürfnissen, Messen der Zufriedenheit, Identifikation von Digitalisierungstypen
- Cloud-Lösung
Belegerfassung
Im Bereich der Belegerfassung stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, die den Digitalisierungsprozess von Belegen und Mandantenunterlagen erheblich vereinfachen und optimieren.
Scannerbox
- Smart-Scan-Lösung für das Digitalisieren von Belegen und Mandantenunterlagen
- Vorbereitung für Übertragung in DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern
- On-Premises-Lösung (lokale Nutzung)
Scandinavier
- Plug-and-Play-Scanner direkt mit DATEV Unternehmen online verbunden
- On-Premises-Lösung (lokale Nutzung)
Scanmyfibu
- Effizientes Scannen mit automatisierter Heftung
- Funktion Scan & Trenn für DATEV Unternehmen online
- Cloud-Lösung
Belegmanagement und Belegverwaltung
Im Bereich des Belegmanagements stehen Ihnen neben DATEV-Lösungen, wie DATEV Beleganzeige Drittanbieter, auch Drittanbieter-Lösungen zur Verfügung, die das Erfassen, Organisieren und Verwalten von Belegen optimieren.
GetMyInvoices
- Automatisches Sammeln von Rechnungen aus Kundenportalen und E-Mail-Postfächern
- Digitalisieren von Belegen mit Scan-App
- Individuelle Kategorisierung, Prüfung und Bezahlung von Dokumenten
- On-Premises-Lösung
Fastbill
- Kontrolle über Rechnungseingang und Rechnungsausgang
- Erstellen und Versenden von Angeboten und Rechnungen
- Vollautomatischer Abgleich von Belegen mit Banktransaktionen
- Cloud-Lösung
Invoicefetcher
- Organisiert und automatisiert das Zusammentragen von digitalen Ein- und Ausgangsrechnungen aus Online-Portalen und E-Mails
- Cloud-Lösung
Belegebox
- Verwalten von Dokumenten im Unternehmensalltag
- Effiziente Digitalisierung kleinerer Mandate
- Cloud-Lösung
ERP-Systeme und Schnittstellen
Im Bereich der ERP-Systeme und Schnittstellen bieten verschiedene Lösungen umfassende Funktionen zur Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen.
SNC-Schnittstelle für Microsoft Business Central
- Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Dynamics Business Central / Navision und DATEV-Rechnungswesen-Programmen, inklusive Umsatzsteuer
- Cloud-Lösung
Uniconta
- Integrierte Software-Workflows für Auftragsbearbeitung, Bestellwesen, Finanzbuchführung, Produktion, Projektverwaltung, CRM und Lagerwirtschaft
- Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
- Cloud-Lösung
Silver ERP
- Verwaltung von Stammdaten, Verkauf, Einkauf, Fertigung, Lager und Statistik
- Branchenspezifische Lösungen für Chemie und Pharma, Elektronik, Maschinenbau, Individual- und Serienfertigung
- Zusatzmodule: Belegablage, Lagerverwaltungssystem, Fertigungsplanung und -steuerung, Webshop und CMS
- Cloud-Lösung
Odion ERP
- Skalierbare Unternehmenssoftware mit modularem Aufbau und anpassbaren Funktione
- Basierend auf Open-Source-ERP-System "Odoo"
- Cloud-Lösung
Xentral ERP
- Zentrale und automatisierte Steuerung von Prozessen vom Bestellwesen bis zur Fakturierung
- Aufbereitung und Übergabe von Rechnungen zur Weiterverarbeitung an DATEV Unternehmen online
- Cloud-Lösung
Shopsysteme
Hier finden Sie verschiedene Zahlungsdatenservices, die eine automatisierte Integration von Zahlungsdaten in DATEV-Rechnungswesen-Programme ermöglichen.
DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon
- Übernahme von Umsätzen europäischer Amazon-Marktplätze in DATEV-Rechnungswesen-Programme
- Cloud-Lösung
DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal
- Automatisierte Übernahme von PayPal-Zahlungsdaten in DATEV-Rechnungswesen-Programme
- Cloud-Lösung
Zahlungsdatenservice PayJoe
- Ermöglichen einer ordnungsgemäßen Buchführung für Online-Händler
- Erstellung digitaler Belege und Abgleich mit Belegdaten aus der Warenwirtschaft
- Cloud-Lösung
Sonstige Fachlösungen für Steuerberater und Kanzleien
Sonstige Fachlösungen für Steuerberater und Kanzleien bieten spezialisierte Lösungen - zugeschnitten auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe. Diese Lösungen unterstützen Sie z. B. bei Ihrer Datenverwaltung, Buchführung, Mandantenkommunikation und Dokumentenorganisation. Die Lösungen helfen dabei, Arbeitsprozesse zu optimieren und die Servicequalität zu erhöhen.
DATA Security Compliance
- Unterstützung für Steuerberatungskanzleien bei der Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG)
- Automatisierter Import und Prüfung von Mandanten-Stammdaten (z. B. PEP-Status, Sanktionsliste)
- Cloud-Lösung
Helu
- Echtzeit-Finanzberichte mit integrierter DATEV-Schnittstelle
- Zeitersparnis bei Reporting und Analysen, Minimierung von Fehlerquellen
- Cloud-Lösung
Debitorcloud
- Automatisiertes Mahnwesen mit DATEV-Datenanbindung
- Mahnversand per E-Mail oder Post und Dokumentation der Kundenkommunikation
- Cloud-Lösung
DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter
Um Drittanbieter-Lösungen im DATEV-SmartIT Umfeld zu hosten, wird das DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter benötigt.
Mit dem DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter können ausgewählte, standardisierte Drittanbieterlösungen an das DATEV-SmartIT-Serversystem angebunden und direkt in DATEV-SmartIT genutzt werden. Eine Übersicht dieser Lösungen sowie die Beauftragung zur Installation finden Sie im DATEV-SmartIT-Serviceportal.
Weitere Informationen zum DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter finden Sie hier.
Weitere Unterstützungsangebote
DATEV-Partnernetzwerk: Sie benötigen im Auswahlprozess einer passenden Drittanbieter-Lösung Unterstützung oder wollen sicher gehen, dass die Lösung auch optimal in Ihre Arbeitsprozesse integriert wird? Über unser DATEV-Partnernetzwerk finden Sie eine große Anzahl an DATEV-Partnern, die Sie gerne unterstützen: DATEV-Partner-Netzwerk für Beratung und IT-Lösungen
DATEV-Marktplatz: Auf unserem DATEV-Marktplatz finden Sie einen Überblick zu sämtlichen Marktplatzlösungen, die mit DATEV-SmartIT kompatibel sind.
Weitere Informationen zum Einsatz von Drittanbieter-Lösungen finden Sie auch hier:
DATEV-SmartIT: Einsatz von Drittanbieter-Programmen