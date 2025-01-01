On-Premises-Lösungen sind Lösungen, die auf Ihrem System installiert werden müssen. Der Datenaustausch zwischen den Lösungen erfolgt über den DATEVconnect.

Aufgrund des hohen technischen und organisatorischen Aufwands, ist die Nutzung von On-Premises-Lösungen in DATEV-SmartIT grundsätzlich nur eingeschränkt möglich.

Installation im DATEV-SmartIT-Umfeld nötig.