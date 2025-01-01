DATEV-SmartIT
Über DATEV-SmartIT können Sie die Software von DATEV oder von ausgewählten Drittanbietern (inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365) separiert von Ihrem Unternehmensnetzwerk nutzen. Hier finden Sie aktuelle Informationen und Anleitungen rund um DATEV-SmartIT.
DATEVasp
DATEVasp stellt Ihnen Ihre gewünschte Software in der DATEV-Cloud bereit. Über DATEVasp können Sie die Software von DATEV oder Drittanbietern separiert von Ihrem Unternehmensnetzwerk nutzen. Informieren Sie sich hier über aktuelle Informationen und Anleitungen rund um DATEVasp.