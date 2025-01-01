Mit DATEV-SmartIT greifen Sie online und ortsunabhängig auf Anwendungen im DATEV-Rechenzentrum zu, das heißt, Sie nutzen über eine standardisierte Cloud-Plattform die von Ihnen eingesetzten DATEV-Programme sowie Microsoft Office.

Hinweis: Vor der Bestellung ist ein telefonischer Beratungstermin notwendig. Er wird nicht berechnet. Hier geht es zum kostenlosen Beratungstermin .

Die Anwendungen werden Ihnen über eine gesicherte Verbindung via Internet zur Verfügung gestellt. DATEV-SmartIT kann um das optionale Zusatzmodul für Microsoft® Exchange erweitert werden. Um die Aktualisierung der bereitstehenden Software kümmert sich DATEV. Das Leistungsspektrum sowie die Einsatzvoraussetzungen für die Cloud-Lösung sind hoch standardisiert und nicht beliebig variierbar. DATEV-SmartIT ermöglicht Ihnen bis zu acht gleichzeitige Zugriffe.