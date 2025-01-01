DATEV-SmartIT
- Nutzung von DATEV Software ortsunabhängig aus der Cloud
- Betrieb, Wartung und Aktualisierung durch DATEV
- Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards
Vor der Bestellung ist ein telefonischer Beratungstermin notwendig. Er wird nicht berechnet.
Hinweis
Inhalte
Beschreibung
Mit DATEV-SmartIT greifen Sie online und ortsunabhängig auf Anwendungen im DATEV-Rechenzentrum zu, das heißt, Sie nutzen über eine standardisierte Cloud-Plattform die von Ihnen eingesetzten DATEV-Programme sowie Microsoft Office.
Die Anwendungen werden Ihnen über eine gesicherte Verbindung via Internet zur Verfügung gestellt. DATEV-SmartIT kann um das optionale Zusatzmodul für Microsoft® Exchange erweitert werden. Um die Aktualisierung der bereitstehenden Software kümmert sich DATEV. Das Leistungsspektrum sowie die Einsatzvoraussetzungen für die Cloud-Lösung sind hoch standardisiert und nicht beliebig variierbar. DATEV-SmartIT ermöglicht Ihnen bis zu acht gleichzeitige Zugriffe.
Leistungen
Bereitstellung eines standardisierten Portfolios mit DATEV-Software für bis zu acht gleichzeitige Zugriffe. (Die Berechnung der gebuchten DATEV Software erfolgt laut aktueller Preisliste)
Bereitstellung des Microsoft Office-Pakets (mit den Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Outlook); Berechnung nach administrierten Nutzern
Ständige Aktualisierung der bereitgestellten Software
100 GB kostenfreies Datenspeichervolumen
Cloud-Backup (3 Tage System Backup)
Onlineportal für Selfservices und Informationen
IT-Hotline (kostenpflichtig)
Bereitstellung systemnaher Drittanbietersoftware
Verfügbare Programme
Einige Programme, z. B. DATEV DMS classic, DATEV Telefonie-Basis und Eigenorganisation comfort, können nicht über DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne zur Einsatzfähigkeit Ihrer DATEV-Programme in DATEV-SmartIT.
Weitere Informationen
Preise
DATEV-SmartIT
Vor der Bestellung ist ein telefonischer Beratungstermin notwendig. Er wird nicht berechnet.