Art.-Nr. 62130 | Dienstleistung

DATEV-SmartIT

  • Nutzung von DATEV Software ortsunabhängig aus der Cloud
  • Betrieb, Wartung und Aktualisierung durch DATEV
  • Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards

Vor der Bestellung ist ein telefonischer Beratungstermin notwendig. Er wird nicht berechnet.

Preis- und Lieferinformationen
Termin wählen

Hinweis

Hinweis: Vor der Bestellung ist ein telefonischer Beratungstermin notwendig. Er wird nicht berechnet. Hier geht es zum kostenlosen Beratungstermin.

Inhalte

Beschreibung

Mit DATEV-SmartIT greifen Sie online und ortsunabhängig auf Anwendungen im DATEV-Rechenzentrum zu, das heißt, Sie nutzen über eine standardisierte Cloud-Plattform die von Ihnen eingesetzten DATEV-Programme sowie Microsoft Office.

Hinweis: Vor der Bestellung ist ein telefonischer Beratungstermin notwendig. Er wird nicht berechnet. Hier geht es zum kostenlosen Beratungstermin .

Die Anwendungen werden Ihnen über eine gesicherte Verbindung via Internet zur Verfügung gestellt. DATEV-SmartIT kann um das optionale Zusatzmodul für Microsoft® Exchange erweitert werden. Um die Aktualisierung der bereitstehenden Software kümmert sich DATEV. Das Leistungsspektrum sowie die Einsatzvoraussetzungen für die Cloud-Lösung sind hoch standardisiert und nicht beliebig variierbar. DATEV-SmartIT ermöglicht Ihnen bis zu acht gleichzeitige Zugriffe.

Leistungen

  • Bereitstellung eines standardisierten Portfolios mit DATEV-Software für bis zu acht gleichzeitige Zugriffe. (Die Berechnung der gebuchten DATEV Software erfolgt laut aktueller Preisliste)

  • Bereitstellung des Microsoft Office-Pakets (mit den Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Outlook); Berechnung nach administrierten Nutzern

  • Ständige Aktualisierung der bereitgestellten Software

  • 100 GB kostenfreies Datenspeichervolumen

  • Cloud-Backup (3 Tage System Backup)

  • Onlineportal für Selfservices und Informationen

  • IT-Hotline (kostenpflichtig)

  • Bereitstellung systemnaher Drittanbietersoftware

Verfügbare Programme

Einige Programme, z. B. DATEV DMS classic, DATEV Telefonie-Basis und Eigenorganisation comfort, können nicht über DATEV-SmartIT genutzt werden.

Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne zur Einsatzfähigkeit Ihrer DATEV-Programme in DATEV-SmartIT.

Preise

Art.-Nr. 62130 | Dienstleistung

DATEV-SmartIT

Vor der Bestellung ist ein telefonischer Beratungstermin notwendig. Er wird nicht berechnet.

Termin wählen

Module

Dienstleistung | Art.-Nr. 62147

DATEV-SmartIT Exchange-Modul
Software | Art.-Nr. 62178

DATEV-SmartIT Zusatzmodul Hosting DMS
Software | Art.-Nr. 62177

DATEV-SmartIT Zusatzmodul Datensicherung
Dienstleistung | Art.-Nr. 62132

DATEV-SmartIT Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv
Software | Art.-Nr. 62136

DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter