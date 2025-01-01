DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter

Mit dem Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter können ausgewählte Drittanbieterlösungen genutzt werden, für die eine Softwarekomponente auf dem Serversystem bereitgestellt werden muss. Über das Zusatzmodul wird die Bereitstellung der Infrastruktur, die Installation und Wartung der Softwarekomponente(n) für die jeweilige Drittanbieterlösung und die Einrichtung der jeweiligen DATEV-Schnittstelle berechnet. Die Buchung erfolgt je nach Lösung entweder über das DATEV-SmartIT-Serviceportal oder über den Drittanbieter direkt.

Hinweis: Für eventuell zusätzlich benötigte DATEV-Komponenten, wie z. B. DATEVconnect Dokumentenmanagement können weitere Kosten entstehen. Der jeweilige Drittanbieter stellt die Lizenzen für seine Lösung und den Anwenderservice bereit.