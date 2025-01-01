DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter
- Anbinden ausgewählter Drittanbieterlösungen an DATEV-SmartIT-Server
- Bereitstellen und Wartung der benötigten Softwarekomponente(n) der Drittanbieter
- Installation, Einrichten und Wartung der entsprechenden DATEV-Schnittstellen
- Bereitstellen und Wartung der DATEV-Infrastruktur für die Lauffähigkeit der Drittanbieterlösungen
- Paketpreis unabhängig von der Anzahl der genutzten Lösungen und User
Hinweis
Im Rahmen des Auftrags zur Anbindung der ausgewählten Drittanbieterlösung in DATEV-SmartIT wird der Vertrag zum Zusatzmodul automatisch angelegt. Die Lizenzen zur Nutzung der jeweiligen Drittanbieterlösung müssen separat direkt beim Hersteller erworben werden.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter können ausgewählte Drittanbieterlösungen genutzt werden, für die eine Softwarekomponente auf dem Serversystem bereitgestellt werden muss. Über das Zusatzmodul wird die Bereitstellung der Infrastruktur, die Installation und Wartung der Softwarekomponente(n) für die jeweilige Drittanbieterlösung und die Einrichtung der jeweiligen DATEV-Schnittstelle berechnet. Die Buchung erfolgt je nach Lösung entweder über das DATEV-SmartIT-Serviceportal oder über den Drittanbieter direkt.
Hinweis: Für eventuell zusätzlich benötigte DATEV-Komponenten, wie z. B. DATEVconnect Dokumentenmanagement können weitere Kosten entstehen. Der jeweilige Drittanbieter stellt die Lizenzen für seine Lösung und den Anwenderservice bereit.