DATEV stellt ein Mailing- und Groupware-System auf Basis von Microsoft Exchange für das E-Mailing innerhalb von Microsoft Outlook in DATEV-SmartIT bereit. Die im DATEV-SmartIT Exchange-Modul erfasste Second-Level-Domain kann dann ausschließlich in der DATEV-SmartIT-Umgebung eingesetzt werden. Ein Zugriff auf die E-Mail-Postfächer außerhalb der DATEV-SmartIT über Ihre mobilen Endgeräte ist nur in Verbindung mit DATEVnet mobil möglich.