DATEV-SmartIT Exchange-Modul

  • Zentraler Mail-Server (Abruf und Verteilung von Mails, Nutzung von Regeln und zentralen Diensten)
  • Anwender können auf berechtigte Kalender zugreifen und gegenseitig Termine pflegen
Monatlich
8,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Bestellformular

Inhalte

Beschreibung

DATEV stellt ein Mailing- und Groupware-System auf Basis von Microsoft Exchange für das E-Mailing innerhalb von Microsoft Outlook in DATEV-SmartIT bereit. Die im DATEV-SmartIT Exchange-Modul erfasste Second-Level-Domain kann dann ausschließlich in der DATEV-SmartIT-Umgebung eingesetzt werden. Ein Zugriff auf die E-Mail-Postfächer außerhalb der DATEV-SmartIT über Ihre mobilen Endgeräte ist nur in Verbindung mit DATEVnet mobil möglich.

Leistungen

  • Bereitstellung und Lizenzierung der Anwendung Microsoft Exchange

  • Unterstützung bei Benutzerverwaltung, Postfachverwaltung (öffentliche Ordner, Gruppenpostfächer, persönliche Ordner), Terminverwaltung und E-Mail-Verwaltung (kostenpflichtig)

Preise

