Art.-Nr. 62147 | Dienstleistung
DATEV-SmartIT Exchange-Modul
- Zentraler Mail-Server (Abruf und Verteilung von Mails, Nutzung von Regeln und zentralen Diensten)
- Anwender können auf berechtigte Kalender zugreifen und gegenseitig Termine pflegen
MonatlichPreis- und Lieferinformationen
8,00 €
Inhalte
Beschreibung
DATEV stellt ein Mailing- und Groupware-System auf Basis von Microsoft Exchange für das E-Mailing innerhalb von Microsoft Outlook in DATEV-SmartIT bereit. Die im DATEV-SmartIT Exchange-Modul erfasste Second-Level-Domain kann dann ausschließlich in der DATEV-SmartIT-Umgebung eingesetzt werden. Ein Zugriff auf die E-Mail-Postfächer außerhalb der DATEV-SmartIT über Ihre mobilen Endgeräte ist nur in Verbindung mit DATEVnet mobil möglich.
Leistungen
-
Bereitstellung und Lizenzierung der Anwendung Microsoft Exchange
-
Unterstützung bei Benutzerverwaltung, Postfachverwaltung (öffentliche Ordner, Gruppenpostfächer, persönliche Ordner), Terminverwaltung und E-Mail-Verwaltung (kostenpflichtig)
Preise
Art.-Nr. 62147 | Dienstleistung
DATEV-SmartIT Exchange-Modul
Monatlich
8,00 €