DATEV-SmartIT Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv

  • Professionelle E-Mail-Archivierung auf Basis von Mailstore
  • Schutz vor Datenverlust
  • Schnelles Suchen und Finden von E-Mails und Dateianhängen
Monatlich
6,00 €
Hinweis

Voraussetzung ist ein aktiver Vertrag des Zusatzmoduls Microsoft Exchange. Weitere Informationen stehen in der Leistungsübersicht E-Mail-Komplettarchiv (Hilfe-Dokument Nr. 1020330).

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv wird eine E-Mail-Archivierung auf Basis der MailStore Service Provider Edition (SPE) bereitgestellt. Durch das Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv werden für alle ausgewählten Microsoft Exchange-Postfächer gesendete und empfangene E-Mails automatisch archiviert.

Anwender können ihr Archiv über ein Outlook-Plugin einsehen und E-Mails im Archiv suchen sowie bei Bedarf wiederherstellen.

Leistungen

  • Bereitstellen eines E-Mail-Archivs für Exchange-Nutzer im DATEV-SmartIT-Umfeld (RZ-Standort Nürnberg)

  • Automatische Archivierung aller eingehenden und ausgehenden E-Mails (Journaling) bei jedem ausgewählten Exchange-Postfach

  • Schnelle und zuverlässige Suche von E-Mails und Dateianhängen über Outlook-Plugin

  • Wiederherstellen archivierter E-Mails direkt in Outlook

  • Datenschutz-konforme Grundkonfiguration: Jeder User hat nur lesenden Zugriff auf sein eigenes Archiv (Löschrechte sowie übergreifende Berechtigungen auf weitere Archive optional möglich)

  • Ersteinrichtung des E-Mail-Komplettarchivs durch DATEV

  • Administration und Support über DATEV

  • MailStore-Lizenzmanagement durch DATEV

  • Zehn Jahre Datenspeicherung zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist

  • Integration in das DATEV-SmartIT Serviceportal (geplant)

Preise

