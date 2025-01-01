DATEV-SmartIT Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv

Mit dem Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv wird eine E-Mail-Archivierung auf Basis der MailStore Service Provider Edition (SPE) bereitgestellt. Durch das Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv werden für alle ausgewählten Microsoft Exchange-Postfächer gesendete und empfangene E-Mails automatisch archiviert.

Anwender können ihr Archiv über ein Outlook-Plugin einsehen und E-Mails im Archiv suchen sowie bei Bedarf wiederherstellen.