Vorteile für Multi-User mit den Startpaketen classic/comfort
Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.
Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.
Persönliche Existenzgründungsberatung
Es gibt viel zu besprechen, bevor Sie starten. Ihre Gründungsberaterin oder Ihr Gründungsberater begleitet Sie und Ihren individuellen Start weiterhin während des gesamten Förderzeitraums.
So funktioniert Ihr Start mit DATEV in der Praxis
Praxisbeispiel: Kanzleigründer Carina Ehler und Till Barthel
DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken
Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Austauschen und von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern lernen.
Unser Tipp
Die Ausbildung zum Wirtschaftsmediator bzw. zur -mediatorin in Kooperation mit der BStBK wird im Förderzeitraun ebenfalls mit 50 Prozent Rabatt gefördert.