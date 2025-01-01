Vorteile für Multi-User mit den Startpaketen classic/comfort

  • Einmalige Förderkonditionen

    Förderzeitraum: 3 Jahre, gestaffelte Rabattierung der Software: 50 % im ersten, 30 % im zweiten und 20% im dritten Jahr (auch Zusatzsoftware rabattiert); 50 % Vergünstigung über den gesamten Förderzeitraum für kostenpflichtige Seminare, Beratungs- und Consultingleistungen sowie auf die Entwicklung eines Logos, der Geschäftsausstattung und der Website.

  • Umfassendes Angebot

    Startpaket classic umfasst alle Programme, um die Standardaufgaben einer Kanzlei abzuwickeln.Startpaket comfort enthält die Programme, um nahezu alle Arbeitsbereiche einer Steuerkanzlei inkl. Wirtschaftsberatung abzudecken.

  • Einfacher Start

    Kostenfreie Installation der Software in der DATEV-Umgebung (lokal oder DATEV Cloud) durch DATEV oder DATEV Solution Partner sowie Ersteinrichtung der Grundwerte von DATEV Eigenorganisation classic. Die Installation/Ersteinrichtung auf Fremdsystemen wird nicht unterstützt.

  • Startpaket classic/comfort

    Hier finden Sie vergleichende Infos zu den Startpaketen.

Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.

Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.

Persönliche Existenzgründungsberatung

Es gibt viel zu besprechen, bevor Sie starten. Ihre Gründungsberaterin oder Ihr Gründungsberater begleitet Sie und Ihren individuellen Start weiterhin während des gesamten Förderzeitraums.

So funktioniert Ihr Start mit DATEV in der Praxis

Praxisbeispiel: Kanzleigründer Carina Ehler und Till Barthel

DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken

Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Austauschen und von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern lernen.

Ergänzende Angebote

Logo, Geschäftsausstattung und Homepage
DATEV-SmartIT: Arbeiten in der Cloud
DATEV SmartExperts: Von Anfang an gefunden werden
Mitglied werden: Willkommen bei DATEV

Unser Tipp

Die Ausbildung zum Wirtschaftsmediator bzw. zur -mediatorin in Kooperation mit der BStBK wird im Förderzeitraun ebenfalls mit 50 Prozent Rabatt gefördert.

