DATEV – Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage

Als Zusammenschluss der steuer-, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe ist die DATEV eG bei allen Fragen rund um Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Prozessorganisation für Sie da. Sie profitieren neben qualitativ hochwertigen Softwarelösungen und mehr als 50 Jahren Erfahrung auch von kompetenten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Mit den Lösungen von DATEV können Sie eine hohe Stabilität und Sicherheit in Ihren Unternehmensprozessen gewährleisten. Außerdem wird die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung noch einfacher und effizienter.

Von diesen exklusiven Vorteilen profitieren Sie, wenn Sie sich für DATEV entscheiden

  • Zuverlässige und leistungsstarke Software

    Dank unserer umfassenden Softwarelösungen ist Ihr Unternehmen jederzeit rechtssicher und zuverlässig aufgestellt. Auch Gesetzesänderungen werden umgehend berücksichtigt und automatisch in Ihrer Software mitgeteilt und angepasst.

  • Schneller Datenfluss, minimaler Abstimmungsbedarf

    Mehr Effizienz in der Zusammenarbeit: Aus genau diesem Grund beziehen Sie als DATEV-Kunde Ihre Software direkt in Abstimmung mit Ihrer Steuerberatung. DATEV-Software passt perfekt zu den Prozessen Ihres Beraters oder Ihrer Beraterin und senkt nachhaltig den Abstimmungsaufwand.

  • Premium Service und Support

    Wir sind für Sie da. Bei DATEV bekommen Sie nicht nur verlässliche Softwarelösungen, sondern ein umfassendes Angebot an Beratung, Schulungen und erstklassigem Service.

So werden Sie Kunde

In den folgenden drei Schritten profitieren Sie von unseren exklusiven Mehrwerten:

Schritt 1

Finden Sie heraus, welche Prozesse in Ihrem Unternehmen optimiert werden sollen.

Schritt 2

Kontaktieren Sie Ihre Steuerberatung oder DATEV und wir prüfen gemeinsam, welche Softwarelösungen geeignet sind.

Schritt 3

Nach Klärung der Nutzungsberechtigung bei Ihrer Steuerberatung finden wir gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Unternehmen.

