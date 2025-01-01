Gesetzliche Anforderungen werden schnell umgesetzt und sind teilweise schon bei Inkrafttreten in den Programmen berücksichtigt.

DATEV ist sich der Sensibilität von Kundendaten bewusst und setzt daher bei Datenschutz und Datensicherheit auf höchste Standards. Genau deshalb steht das DATEV-Rechenzentrum in Deutschland.