Der Wechsel zu DATEV bedeutet für Sie sowie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst eins: Veränderung. Und jeder Veränderung kann Unsicherheit auslösen - schließlich verlässt man vertraute Abläufe. Ein solcher Schritt eröffnet aber auch neue Perspektiven. Wir begleiten Sie persönlich und Schritt für Schritt. So wird aus Veränderung eine echte Chance, die auch die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Kanzlei stärkt.
Ihre Vorteile bei einem Wechsel
Gute Gründe für einen Wechsel
Gemeimsam erfolgreich
- DATEV ist ein Wegbereiter für Kanzleien, die mit der Digitalisierung zukunftsfähig bleiben wollen.
- Durch Schnittstellen über den DATEV-Marktplatz lassen sich die Vorsysteme der Mandanten anbinden.
- Kanzleiführung und Mitarbeitende können sich hochqualiziert beraten lassen.
- Ihre DATEV-Niederlassung vor Ort bietet vielfältige Veranstaltungen und Schulungen an.
Produktportfolio mit Mehrwert
- Flexible und individuelle Lizenzgestaltung
- Kalkulierbare Softwarekosten - clever mieten statt kaufen
- Software und Services passend für jede Kanzlei
Aktualität und Informationssicherheit
Gesetzliche Anforderungen werden schnell umgesetzt und sind teilweise schon bei Inkrafttreten in den Programmen berücksichtigt.
DATEV ist sich der Sensibilität von Kundendaten bewusst und setzt daher bei Datenschutz und Datensicherheit auf höchste Standards. Genau deshalb steht das DATEV-Rechenzentrum in Deutschland.