Qualifizierte Fachkräfte rekrutieren – wir helfen Ihnen dabei.

Der Fachkräftemangel macht auch vor der Steuerbranche nicht Halt. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich neue Talente gewinnen und profitieren Sie von unserer Unterstützung. Gemeinsam handeln – eine Initiative von BStBK, DStV und DATEV.

 

Zur Initiative Fachkräfte gewinnen.
Erfolgreich ausbilden und Ihre Kanzlei stärken

Entdecken Sie Ausbildungsangebote, die Ihre Auszubildenden als auch Ihre erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal fördern. Wir unterstützen Sie dabei, die Ausbildungsqualität in Ihrer Kanzlei zu optimieren. So binden Sie die besten Talente an sich und stärken Ihr Image als Top-Arbeitgeber!

 

mehr erfahren
Neue Wege in die Kanzlei

Zu wenig Auszubildende in Sicht? Dann lohnt sich der Blick über den Tellerrand. Hier finden Sie wertvolle Tipps für Rekrutierung und Einarbeitung sowie Best Practices aus der DATEV-Partnerschaft für Bildung.

 

mehr erfahren