Zu wenig Auszubildende in Sicht? Dann lohnt sich der Blick über den Tellerrand: Wie wäre es mit motivierten Umschülern, engagierten Quereinsteigern oder Studierenden, die Ihr Unternehmen bereits als Praktikanten oder Werkstudenten kennenlernen – und im besten Fall bleiben?
Stellen Sie sich vor, Ihre Bewerbenden bringen schon praktische Erfahrung mit DATEV-Anwendungen mit. Klingt vielversprechend? Ist es auch!Hier finden Sie wertvolle Tipps für Rekrutierung und Einarbeitung sowie Best Practices aus der DATEV-Partnerschaft für Bildung.
Ihre Kanzlei bei neuen Fachkräften positionieren
Sie suchen neuen Nachwuchs für Ihre Kanzlei und benötigen Tipps und Tricks, wie Sie sich bei Schüler:innen und Studierenden positionieren können? Das trifft sich gut, denn wir haben sowohl theoretische Ratschläge als auch Best-Practice-Beispiele für Sie zusammengestellt. Die Erfahrung zeigt: Engagieren Sie sich bei den Fachkräften von morgen und nutzen Sie jede Chance, um mit ihnen zu netzwerken.
- Engagement an Hochschulen: So sichern Sie sich die Fachkräfte von morgen | GEMEINSAM handeln!
Nicht nur Auszubildende sind als Kanzleipersonal der Zukunft unabdingbar, sondern auch der akademische Nachwuchs.
- Dozierendentätigkeit an Hochschulen: Die Vision der Akquise neuer Mitarbeiter Best Practices neuer Standort und Seminarleitung. Rolf Stettmer über seine Lehrtätigkeit in Verbindung mit DATEV.
- „Ein Funke reicht“: Wie ich als Schulpate junge Menschen für den Steuerberuf begeistere | GEMEINSAM handeln!
- Social Media als Erfolgsfaktor in der Steuerberatung | GEMEINSAM handeln!
Positionierung der Kanzlei zum Magneten für junge Talente.
Qualifizierten Nachwuchs erkennen
Sie suchen Unterstützung für Ihre Kanzlei und möchten erfahren, wie Sie qualifizierten Nachwuchs erkennen können? Dann sind Sie hier genau richtig. Bewerbungsmappen enthalten oft zahlreiche Zeugnisse, Zertifikate und Bestätigungen. Das ist einerseits erforderlich, um die Kenntnisse eines Bewerbers zu beurteilen, birgt aber andererseits die Schwierigkeit, dass es zu viele und uneinheitliche Nachweise gibt. DATEV hat die Struktur dieser Nachweise klarer gegliedert. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Nachweisarten und die Fähigkeiten, die Sie von Studierenden und Quereinsteigern erwarten können.
- Gut ausgebildeten Nachwuchs erkennen
DATEV-Nachweise gibt es in drei Varianten – abhängig von der erbrachten Leistung.
- Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung
Das Kennzeichen für Kenntnisse in der Finanzbuchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
- Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt
Das Kennzeichen für Kenntnisse in der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt.
- DATEV-Führerschein
Das Kennzeichen für theoretische Branchen- und praktische Softwarekenntnisse von Studierenden.
- DATEV Bildungspartner-Suche
Qualifizierten Nachwuchs an mit DATEV kooperierenden Bildungseinrichtungen finden.
Studierende und Quereinsteiger beschäftigen
Entdecken Sie das Potenzial durch die Beschäftigung von Werkstudierenden, Praktikanten und Quereinsteigern. Benötigen Sie Unterstützung bei der Einarbeitung und Weiterbildung von Potenzialkandidaten? Hier finden Sie alles, was Sie benötigen: Von Informationen über Anstellungsverhältnisse und Leitfäden bis hin zu Angeboten für die Einarbeitung von Praktikanten und Quereinsteigern.
- Ihre Kanzlei braucht Werkstudierende | GEMEINSAM handeln!
Eine vielversprechende Lösung, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist der Einsatz von Werkstudierenden.
- Leitfaden für Kanzleien zum Einsatz von Werkstudierenden und Praktikanten
Unterstützungsangebot für Kanzleien für die Integration und Förderung von Werkstudierenden und Praktikanten.
- Praktikanten-Paket – Schnuppern in Ihrer Kanzlei
Sammlung strukturierter Arbeitsunterlagen mit Musterdaten für die Beschäftigung von Praktikanten.
- Allgemeiner Überblick: Quereinsteiger in der Steuerberatung
Vor- und Nachteile der betrieblichen und überbetrieblichen Umschulung zum Steuerfachangestellten sowie des direkten Quereinstiegs in die Kanzlei.
- DATEV Students online
E-Learnings zur Unterstützung der Einarbeitung neuer Teammitglieder
- Einarbeitungsplaner für Quereinsteiger
Weiterbildungsangebote von DATEV zur Unterstützung bei der strukturierten Einarbeitung.
Praxisnahe Nachwuchsqualifizierung durch DATEV
Als Genossenschaft vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder, die sich einen gut ausgebildeten Nachwuchs wünschen. Die DATEV-Bildungspartnerschaft verbindet dabei Theorie und Praxis eng miteinander: Bildungspartner profitieren von der Bereitstellung von DATEV-Software sowie von modernen und praxisnahen Lehrmitteln, Weiterbildungsmöglichkeiten und vielem mehr. Erfahren Sie, wie Sie DATEV-Bildungspartner erkennen und wie sich DATEV für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen engagiert.
- DATEV-Bildungspartnerschaft forciert Praxisbezug an Schulen und Hochschulen
DATEV unterstützt Bildungseinrichtungen bei der Integration von DATEV-Inhalten in Lehre und Studium.
