Zu wenig Auszubildende in Sicht? Dann lohnt sich der Blick über den Tellerrand: Wie wäre es mit motivierten Umschülern, engagierten Quereinsteigern oder Studierenden, die Ihr Unternehmen bereits als Praktikanten oder Werkstudenten kennenlernen – und im besten Fall bleiben?

Stellen Sie sich vor, Ihre Bewerbenden bringen schon praktische Erfahrung mit DATEV-Anwendungen mit. Klingt vielversprechend? Ist es auch!Hier finden Sie wertvolle Tipps für Rekrutierung und Einarbeitung sowie Best Practices aus der DATEV-Partnerschaft für Bildung.

Ihre Kanzlei bei neuen Fachkräften positionieren

Sie suchen neuen Nachwuchs für Ihre Kanzlei und benötigen Tipps und Tricks, wie Sie sich bei Schüler:innen und Studierenden positionieren können? Das trifft sich gut, denn wir haben sowohl theoretische Ratschläge als auch Best-Practice-Beispiele für Sie zusammengestellt. Die Erfahrung zeigt: Engagieren Sie sich bei den Fachkräften von morgen und nutzen Sie jede Chance, um mit ihnen zu netzwerken.

Qualifizierten Nachwuchs erkennen

Sie suchen Unterstützung für Ihre Kanzlei und möchten erfahren, wie Sie qualifizierten Nachwuchs erkennen können? Dann sind Sie hier genau richtig. Bewerbungsmappen enthalten oft zahlreiche Zeugnisse, Zertifikate und Bestätigungen. Das ist einerseits erforderlich, um die Kenntnisse eines Bewerbers zu beurteilen, birgt aber andererseits die Schwierigkeit, dass es zu viele und uneinheitliche Nachweise gibt. DATEV hat die Struktur dieser Nachweise klarer gegliedert. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Nachweisarten und die Fähigkeiten, die Sie von Studierenden und Quereinsteigern erwarten können.

Studierende und Quereinsteiger beschäftigen

Entdecken Sie das Potenzial durch die Beschäftigung von Werkstudierenden, Praktikanten und Quereinsteigern. Benötigen Sie Unterstützung bei der Einarbeitung und Weiterbildung von Potenzialkandidaten? Hier finden Sie alles, was Sie benötigen: Von Informationen über Anstellungsverhältnisse und Leitfäden bis hin zu Angeboten für die Einarbeitung von Praktikanten und Quereinsteigern.

Praxisnahe Nachwuchsqualifizierung durch DATEV

Als Genossenschaft vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder, die sich einen gut ausgebildeten Nachwuchs wünschen. Die DATEV-Bildungspartnerschaft verbindet dabei Theorie und Praxis eng miteinander: Bildungspartner profitieren von der Bereitstellung von DATEV-Software sowie von modernen und praxisnahen Lehrmitteln, Weiterbildungsmöglichkeiten und vielem mehr. Erfahren Sie, wie Sie DATEV-Bildungspartner erkennen und wie sich DATEV für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen engagiert.