Zu wenig Auszubildende in Sicht? Dann lohnt sich der Blick über den Tellerrand: Wie wäre es mit motivierten Umschülern, engagierten Quereinsteigern oder Studierenden, die Ihr Unternehmen bereits als Praktikanten oder Werkstudenten kennenlernen – und im besten Fall bleiben?

Stellen Sie sich vor, Ihre Bewerbenden bringen schon praktische Erfahrung mit DATEV-Anwendungen mit. Klingt vielversprechend? Ist es auch!Hier finden Sie wertvolle Tipps für Rekrutierung und Einarbeitung sowie Best Practices aus der DATEV-Partnerschaft für Bildung.