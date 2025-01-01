DATEV Students online wurde inhaltlich zur Unterrichtsunterstützung der DATEV-Bildungspartner konzipiert und orientiert sich an den Anforderungen des schulischen und ausbildungsbezogenen Kontexts. Inhalte, die über diesen Rahmen hinausgehen, sind bewusst nicht Bestandteil. Wir freuen uns über Ihr Feedback, bitten jedoch um Verständnis, dass Anregungen, die nicht zur Kernzielgruppe passen, gegebenenfalls nicht umgesetzt werden können.