Was ist DATEV Students online?
DATEV Students online ist eine interaktive, kostenfreie Lernplattform, die speziell entwickelt wurde, um Lernenden für ihr Selbststudium E-Learnings mit Inhalten rund um den steuerberatenden Berufsstand zur Verfügung zur stellen: Von Finanzbuchführung, Lohnbuchführung bis hin zu aktuellen Trendthemen der Branche, wie Künstlicher Intelligenz oder die E-Rechnung. Auf der Plattform finden sich aktuelle Lerninhalte sowie Lernpfade zu wichtigen Themenfeldern, die Lernende und Neueinsteiger in den Berufsstand benötigen.
Ursprünglich wurde die Lernplattform ausschließlich für DATEV-Bildungspartner konzipiert – neu ist, dass sie mittlerweile auch unter bestimmten Umständen zur Nutzung für DATEV-Mitglieder sowie Funktionsträgern und Mitarbeitenden von Steuerberaterkammern und -verbänden freigegeben ist.
Zugang haben:
- Lehrende und Lernende von Bildungseinrichtungen, die Partner im Programm DATEV-Partnerschaft für Bildung sind. Dies gilt auch für Dozenten mit eigener DATEV-Dozentennummer.
- Mitarbeitende in DATEV-Mitgliedskanzleien, sofern sie Studierende, Auszubildende oder Umschüler/Quereinsteiger betreuen, die an einer DATEV-Partnerbildungseinrichtung eingeschrieben sind. Einen schnellen Überblick über Einrichtungen der DATEV-Bildungspartnerschaft finden sie hier.
Wichtig: Die Plattform darf von Kanzleimitarbeitenden nicht zur eigenen Weiterbildung genutzt werden.
- Funktionsträger und Mitarbeitende von Steuerberaterkammern und -verbänden sowie Ausschussmitglieder, soweit sie mit Aus- und Fortbildung betraut sind.
Um sich anzumelden, benötigen alle Lernwilligen & Betreuer ein DATEV-Konto.
Das bietet Ihnen DATEV Students online
- Umfassende Informationen zum Berufsfeld Steuerberatung:
DATEV Students online bietet Lernenden wertvolle Informationen über den Berufsstand der Steuerberatung, verschiedene Einstiegsmöglichkeiten und vieles mehr, um den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern.
- Interaktive E-Learnings:
Profitieren Sie von einer Vielzahl interaktiver E-Learnings, die als Übungsmöglichkeiten zur spezifischen Fachthemen dienen. Diese Module fördern das eigenständige Lernen und Vertiefen das Wissen Ihrer neuen Nachwuchskräfte.
- DATEV-Wissensnachweise:
Nach erfolgreichem Abschluss der E-Learnings erhalten Lernende einen Wissensnachweis.
Wichtiger Hinweis
DATEV Students online wurde inhaltlich zur Unterrichtsunterstützung der DATEV-Bildungspartner konzipiert und orientiert sich an den Anforderungen des schulischen und ausbildungsbezogenen Kontexts. Inhalte, die über diesen Rahmen hinausgehen, sind bewusst nicht Bestandteil. Wir freuen uns über Ihr Feedback, bitten jedoch um Verständnis, dass Anregungen, die nicht zur Kernzielgruppe passen, gegebenenfalls nicht umgesetzt werden können.