Quereinsteiger bieten Kanzleien eine große Chance - vorausgesetzt, ihr Einstieg wird gut vorbereitet und begleitet. Ob über eine betriebliche oder überbetriebliche Umschulung oder den direkten Seiteneinstieg: Entscheidend für den Erfolg sind eine strukturierte Einarbeitung, wertschätzende Kommunikation und ein offenes Teamumfeld.