Wer kann den DATEV-Führerschein erwerben?
Der DATEV-Führerschein steht exklusiv Studierenden an Hochschulen und Universitäten offen, die an der DATEV-Bildungspartnerschaft teilnehmen.
Der DATEV-Führerschein als Veranstaltung der DATEV-Partnerhochschulen kombiniert Präsenz- und Selbstlernangebote. Die Inhalte werden je nach Modul als E-Learning-Einheit zum Selbststudium oder durch Professoren und Dozenten der Hochschule vermittelt.
- Praxisorientierte Ausbildung: Studierende erwerben fundierte Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung und steuerlichen Beratung.
- Nachweisbarer Qualifikationsstandard: Das Zertifikat dokumentiert branchenrelevante DATEV-Kenntnisse und steigert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
- Anpassung an Marktanforderungen: Inhalte basieren auf realen Kanzleiprozessen und aktuellen Softwareanwendungen.
Prüfungsinhalte
DATEV-Führerschein gliedert sich in drei Module:
Modul 1: Grundlagen des Berufsstandes
- Berufsbild des Steuerberaters & Branchentrends
- Struktur des steuerberatenden Berufsstandes
Modul 2: Berufspraxis & Softwareanwendungen
- Finanzbuchführung: Buchen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, Verwaltung des Anlagenvermögens, Jahresabschluss
- Betriebswirtschaftliche Beratung: Analyse von Unternehmensbilanzen, unterjährige Betrachtung & Auswertungen
- Steuerliche Sachverhalte: Berechnung von Körperschaft-, Gewerbe- und Einkommensteuer mit DATEV-Software
Modul 3: Recherche & Hilfesysteme
- Nutzung von DATEV LEXinform (Steuern/Recht/Wirtschaft) und des DATEV Hilfe-Centers zur Informationsgewinnung
Detaillierte Informationen zu den erworbenen Fähigkeiten finden Sie im Lernzielkatalog zum DATEV-Führerschein
Prüfung und Bewertung
Die Prüfung erfolgt online über die Plattform DATEV Zertifizierungen und umfasst ca. 40 Fragen in 120 Minuten. Die Bewertung gliedert sich wie folgt:
- Bestanden: ab 61 % der Maximalpunktzahl
- Gut: 70 % - < 81 %
- Sehr gut: 81 % - 100 %
Eine Liste aller Hochschulen, die das DATEV-Zertifikat "DATEV-Führerschein" anbieten, finden Sie in der DATEV Bildungspartner-Suche. Setzen Sie dazu den Filter "Qualifizierung" auf "DATEV-Führerschein.