Ihr Nachweis für qualifizierten Kanzleinachwuchs

Der DATEV-Führerschein ist ein Zertifizierungsangebot der DATEV-Partnerschaft für Bildung in Kooperation mit Hochschulen und Universitäten. Er bietet Studierenden die Möglichkeit, sowohl theoretische Branchenkenntnisse als auch praktische Software-Skills zu erlernen – mit klarem Fokus auf den steuerberatenden Berufsstand.