Wer kann das Zertifikat erwerben?
Das offizielle DATEV-Zertifikat können Kursteilnehmende exklusiv bei unseren DATEV-Bildungspartnern erwerben. Die abschließende Online-Prüfung erstellt DATEV.
Prüfungsinhalte
Die Online-Prüfung umfasst 40 Fragen und dauert 120 Minuten. Geprüft werden unter anderem:
- Software-Kenntnisse: Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz
- Buchungsgrundlagen: Buchen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Stammdatenverwaltung: Handhabung von Mandanten- und Buchungsstammdaten
- Buchungskreise: Erfassung und Bearbeitung verschiedener Buchungskreise
- Auswertungen: Erstellung und Interpretation von Finanzbuchführungsberichten
- Abschließende Tätigkeiten: Vorbereitung und Durchführung buchhalterischer Abschlüsse
- Digitalisierung: Nutzung digitaler Prozesse in der Finanzbuchführung
Detaillierte Informationen zu den erworbenen Fähigkeiten finden Sie im Lernzielkatalog.
Prüfung und Bewertung
Die von DATEV erstellte Prüfung erfolgt online über die Plattform DATEV Zertifizierungen und wird nach folgendem Bewertungssystem eingeteilt:
- Bestanden: ab 61 % der Maximalpunktzahl
- Gut: 70 % - < 81 %
- Sehr gut: 81 % - 100 %
Die Inhalte orientieren sich an aktuellen Marktanforderungen und werden direkt von DATEV bereitgestellt.
Eine Liste aller Bildungsinstitute, die das DATEV-Zertifikat "Finanzbuchführung" anbieten, finden Sie in der DATEV Bildungspartner-Suche. Setzen Sie dazu den Filter "Qualifizierung" auf "DATEV-Anwender Finanzbuchführung".