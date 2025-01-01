Das offizielle DATEV-Zertifikat können Kursteilnehmende exklusiv bei unseren DATEV-Bildungspartnern erwerben. Die abschließende Online-Prüfung erstellt DATEV.

Prüfungsinhalte

Die Online-Prüfung umfasst 40 Fragen und dauert 120 Minuten. Geprüft werden unter anderem:

Software-Kenntnisse: Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz

Buchungsgrundlagen: Buchen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Stammdatenverwaltung: Handhabung von Mandanten- und Buchungsstammdaten

Buchungskreise: Erfassung und Bearbeitung verschiedener Buchungskreise

Auswertungen: Erstellung und Interpretation von Finanzbuchführungsberichten

Abschließende Tätigkeiten: Vorbereitung und Durchführung buchhalterischer Abschlüsse

Digitalisierung: Nutzung digitaler Prozesse in der Finanzbuchführung

Detaillierte Informationen zu den erworbenen Fähigkeiten finden Sie im Lernzielkatalog .

Prüfung und Bewertung

Die von DATEV erstellte Prüfung erfolgt online über die Plattform DATEV Zertifizierungen und wird nach folgendem Bewertungssystem eingeteilt:

Bestanden: ab 61 % der Maximalpunktzahl

Gut: 70 % - < 81 %

Sehr gut: 81 % - 100 %

Die Inhalte orientieren sich an aktuellen Marktanforderungen und werden direkt von DATEV bereitgestellt.