Das Zertifikat steht Kursteilnehmenden offen, die eine Schulung an einem Bildungsinstitut absolvieren, das Teil der DATEV-Partnerschaft für Bildungist. Durch praxisnahe E-Learnings auf DATEV Students online werden die Teilnehmenden gezielt auf die Zertifikatsprüfung vorbereitet.

Prüfungsinhalte

Die Online-Prüfung umfasst 40 Fragen und dauert 120 Minuten. Themenbereiche sind unter anderem:

Allgemeine Programmkenntnisse

Mandantenübergreifende Tätigkeiten

Erfassung von Mandanten- und Mitarbeiterstammdaten

Lohnabrechnung und Monatsabschluss

Besondere Kenntnisse in der Lohnabrechnung

Erstellung von Auswertungen und Bescheinigungen

Digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen

Detailierte Informationen zu den erworbenen Fähigkeiten finden Sie im Lernzielkatalog .

Prüfung und Bewertung

Das Zertifikat wird nach bestandener Online-Prüfung auf der Plattform DATEV Zertifizierungen verliehen. Die Bewertung erfolgt nach folgendem Schema:

Bestanden: ab 61 % der Maximalpunktzahl

Gut: 70 % - < 81 %

Sehr gut: 81 % - 100 %

Die Inhalte der Prüfung orientieren sich an den aktuellen Marktanforderungen und werden direkt von DATEV bereitgestellt.