Wer kann das Zertifikat erwerben?
Das Zertifikat steht Kursteilnehmenden offen, die eine Schulung an einem Bildungsinstitut absolvieren, das Teil der DATEV-Partnerschaft für Bildungist. Durch praxisnahe E-Learnings auf DATEV Students online werden die Teilnehmenden gezielt auf die Zertifikatsprüfung vorbereitet.
Prüfungsinhalte
Die Online-Prüfung umfasst 40 Fragen und dauert 120 Minuten. Themenbereiche sind unter anderem:
- Allgemeine Programmkenntnisse
- Mandantenübergreifende Tätigkeiten
- Erfassung von Mandanten- und Mitarbeiterstammdaten
- Lohnabrechnung und Monatsabschluss
- Besondere Kenntnisse in der Lohnabrechnung
- Erstellung von Auswertungen und Bescheinigungen
- Digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen
Detailierte Informationen zu den erworbenen Fähigkeiten finden Sie im Lernzielkatalog.
Prüfung und Bewertung
Das Zertifikat wird nach bestandener Online-Prüfung auf der Plattform DATEV Zertifizierungen verliehen. Die Bewertung erfolgt nach folgendem Schema:
- Bestanden: ab 61 % der Maximalpunktzahl
- Gut: 70 % - < 81 %
- Sehr gut: 81 % - 100 %
Die Inhalte der Prüfung orientieren sich an den aktuellen Marktanforderungen und werden direkt von DATEV bereitgestellt.
Eine Übersicht aller Bildungsinstitute, die das DATEV-Zertifikat "Lohn und Gehalt" anbieten, finden Sie in der DATEV Bildungspartner-Suche. Setzen Sie dazu den Filter "Qualifizierung" auf "DATEV-Anwender Lohnbuchführung".