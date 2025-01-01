Mit Wissen von DATEV erfolgreich in der Kanzlei starten.
Datenschutz in der Kanzlei und persönliche Entwicklung für Auszubildende
In acht Schritten fit für den Start in der Kanzlei
Willkommen bei DATEV-Wissen. Wir empfehlen Ihnen diesen Acht-Schritte-Einarbeitungsplan, um Auszubildende und Quereinsteigende möglichst gut in Ihre Kanzlei einzuarbeiten. Es ist ein Mix aus verschiedenen Lernschwerpunkten und orientiert sich am Lehrplan der Berufsschulen.
Sie können alle Schritte unabhängig voneinander einzeln buchen und flexibel planen.
