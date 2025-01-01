Geschäftsbedingungen von DATEV
Ab 01.01.2025 gilt eine neue Fassung der Geschäftsbedingungen. Damit die neue Fassung wirksam in Ihre bestehenden Vertragsverhältnisse einbezogen werden kann, ist Ihre explizite Zustimmung zu den geänderten Geschäftsbedingungen erforderlich. Wie können Sie zustimmen? Bitte informieren Sie sich über die Änderungen, die wir in der neuen Fassung umgesetzt haben und stimmen Sie auf go.datev.de/neue-agb zu.
Geschäftsbedingungen der DATEV eG, Fassung vom 01.01.2025
Hier finden sie die Geschäftsbedingungen der DATEV eG, Fassung vom 01.01.2025.
Geschäftsbedingungen in der Fassung vom 01.05.2018
Bis 01.01.2025 gelten die Geschäftsbedingungen in der Fassung vom 01.05.2018
Vergleichsversion der beiden Fassungen 2018 und 2025
Eine Vergleichsversion der beiden Fassungen finden Sie hier.
Englischsprachige Version der Geschäftsbedingungen
Hier finden Sie die englischsprachige Version der Geschäftsbedingungen 2025.
Englischsprachige Version der Geschäftsbedingungen 2018
Hier finden Sie die englischsprachige Version der Geschäftsbedingungen 2018.
Polnische Übersetzungshilfe der Geschäftsbedingungen
Hier finden Sie die polnische Übersetzungshilfe der Geschäftsbedingungen.
Weitere produktspezifische Bedingungen von DATEV
Vertragsbedingungen Vollmachtsdatenbank (VDB)
Wir senden Ihnen auf Wunsch jederzeit eine gedruckte Version dieser weiteren produktspezifischen Bedingungen kostenfrei zu.