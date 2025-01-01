Sicheres mobiles Arbeiten
Flexibel und von überall auf Daten zugreifen, Mails auf dem Smartphone bearbeiten oder Home-Office mit dem Notebook - der Datenzugriff wird geschützt und integriert sich nahtlos in Ihre Kanzleiprozesse.
Mit DATEVnet mobil und DATEVnet Telearbeitsplatz können Sie bequem und sicher vom Smartphone oder Tablet beziehungsweise Ihrem Laptop von zuhause und von unterwegs aus sicher im Kanzleinetzwerk arbeiten. Für eine umfassende Internetsicherheit für Ihr Einzelplatz-PC sorgt hier DATEVnet Einzelplatz.
Sichere Kommunikation
Die Kommunikation mit Mandantinnen und Mandanten findet oft über E-Mails statt. Werden dabei sensible Daten ausgetauscht, müssen sie vor dem Einblick unberechtigter Dritter geschützt werden.
DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365
Der DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365 verknüpft die DATEVnet-Mail-Security mit Ihrer Microsoft-365-Cloud. Die Microsoft-Mailing-Funktionen werden so um ausgefeilte Erkennungstechnologien für Spam und Schadsoftware ergänzt. Bedrohungen für Ihre Kanzlei werden damit besonders schnell aufgedeckt. Auch die DATEV E-Mail-Verschlüsselung können Sie über Microsoft 365 nutzen. Der DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365 ist eine Funktionserweiterung von DATEV Direktmail.
Modularer Aufbau
Die DATEV IT-Sicherheitslösungen sind modular aufgebaut. Den Basis-Schutz für Ihre Kanzlei bildet DATEVnet Netz als zentrale Absicherung Ihrer gesamten Kanzlei-IT. Damit sind Sie beim Surfen und Mailen sicher vor digitalen Bedrohungen geschützt. Je nachdem, welchen Bedarf Sie aufgrund Ihrer Kanzleiprozesse haben, können Sie unterschiedliche Komponenten zusätzlich auswählen.
Ihre Vorteile
- Komplettlösung aus einer Hand: Ihre Daten und Ihr gesamtes Kanzleinetzwerk werden durch eine zentrale Lösung abgesichert – beim Surfen im Internet, bei der E-Mail-Kommunikation, auf allen Endgeräten.
- Höchste Sicherheit für Ihre Kanzleiprozesse: Arbeiten in der Kanzlei oder im Home-Office, kompletter Schutz des E-Mail-Verkehrs und der lokalen Arbeitsplätze – alles gebündelt in den DATEV IT-Sicherheitslösungen.
- Das Sicherheitsversprechen des DATEV-Rechenzentrums: Das DATEV-Rechenzentrum und somit auch DATEVnet sind ISO/IEC 27001 zertifiziert und gewährleistet höchste Sicherheit. Sicherheitsfachkräfte kümmern sich zentral um den aktuellen Schutz vor Schadsoftware und Cyberangriffen.
- Abgestimmt auf Ihre Kanzleiprozesse und DATEV-Lösungen: Die DATEV IT-Sicherheitslösungen sind perfekt auf DATEV-Lösungen abgestimmt und lassen sich einfach und flexibel in Ihren Kanzleialltag integrieren.
Art.-Nr. 62220 | Dienstleistung: DATEVnet Netz
Die DATEV IT-Sicherheitlösungen sind modular aufgebaut. Den Basis-Schutz für Ihre Kanzlei bildet DATEVnet Netz als zentrale Absicherung Ihrer gesamten Kanzlei-IT. Der Internetverkehr Ihrer Kanzlei wird über das sichere DATEV-Rechenzentrum geleitet und dort intensiv auf Viren und Schadsoftware geprüft. Schadsoftware wird herausgefiltert und gelangt gar nicht erst in Ihre Kanzlei. Damit sind Sie beim Surfen und Mailen sicher vor digitalen Bedrohungen geschützt.