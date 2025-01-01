DATEV unterstützt Sie bei Ihrer Kanzleiorganisation mit einer ganzheitlichen Software-Lösung. Sie orientiert sich an den typischen Prozessen in Rechtsanwaltskanzleien und interdisziplinären Kanzleien. So haben Sie Akten, Schriftsätze, Termine oder Verantwortlichkeiten immer im Blick und sind jederzeit auskunftsfähig. Daneben können Sie unsere bewährten Programmlösungen "Digitale Dokumentenablage" und "DATEV Rechnungswesen" nutzen.

Auch bei der Digitalisierung stehen wir Ihnen zur Seite: Egal, ob digitale Fallbearbeitung, Kommunikation mit beA oder mobiles Arbeiten, wir haben die passende Lösung für Sie. Entdecken Sie auch unsere Legal-Tech-Tools oder das DATEV-Ökosystem mit Partner-Software und Schnittstellen.

Mit der DATEV-Anwalt-Software können Sie sicher von überall arbeiten – ohne Administrationsaufwand, ohne Investition in zusätzliche Hardware, ohne Installation von Software. Ihre Anwendungen und Daten befinden sich nicht mehr auf dem lokalen Arbeitsplatz oder im Firmennetzwerk, sondern liegen sicher in einer Private Cloud.