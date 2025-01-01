DATEVnet Einzelplatz sorgt für einen sicheren Internetzugang und für höchste Sicherheit im E-Mail-Verkehr bei Ihren Einzelplatz-PC oder Laptops. Sämtliche E-Mails und Ihre gesamten Internetdaten durchlaufen automatisch eine zentrale und stets aktuelle Viren- und Spamprüfung. Schädliche Webseiten von Anfang an blockiert.

Durch ein kontinuierlich gewartetes, mehrstufiges und zentral gesteuertes Sicherheitssystem bietet DATEVnet somit einen weitreichenden Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet. Weitere Investitionen und Maßnahmen für die Sicherheit Ihres PCs sind nicht erforderlich.

Nach Installation der Zugangssoftware wird der mit dem Internet verbundene PC automatisch geschützt. Per Knopfdruck wird eine sichere Verbindung über die Sicherheitszone im DATEV-Rechenzentrum hergestellt. Die Zugangssoftware wird zentral von DATEV gewartet und auf aktuellem Stand gehalten.