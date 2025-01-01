DATEVnet Einzelplatz
- Sichere Internet-Nutzung, geschützte E-Mail-Kommunikation
- DATEV Web-Radar blockiert schädliche Webseiten
- DATEV Mail-Radar warnt vor E-Mails mit besonderem Gefahrenpotenzial
- DATEV Reverse-Scan prüft schon zugestellte E-Mails mit aktualisierten Virenscannern
Nutzungsvoraussetzungen
Sie benötigen ein VPN-fähigen Breitband-Internetzugang und eine DATEV SmartCard oder DATEV mIDentity.
Inhalte
Beschreibung
DATEVnet Einzelplatz sorgt für einen sicheren Internetzugang und für höchste Sicherheit im E-Mail-Verkehr bei Ihren Einzelplatz-PC oder Laptops. Sämtliche E-Mails und Ihre gesamten Internetdaten durchlaufen automatisch eine zentrale und stets aktuelle Viren- und Spamprüfung. Schädliche Webseiten von Anfang an blockiert.
Durch ein kontinuierlich gewartetes, mehrstufiges und zentral gesteuertes Sicherheitssystem bietet DATEVnet somit einen weitreichenden Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet. Weitere Investitionen und Maßnahmen für die Sicherheit Ihres PCs sind nicht erforderlich.
Nach Installation der Zugangssoftware wird der mit dem Internet verbundene PC automatisch geschützt. Per Knopfdruck wird eine sichere Verbindung über die Sicherheitszone im DATEV-Rechenzentrum hergestellt. Die Zugangssoftware wird zentral von DATEV gewartet und auf aktuellem Stand gehalten.
Leistungen
Zentrale Absicherung der Einzelplatz-PC oder Laptops
- Zugangssoftware zur Absicherung des PCs an einem vorhandenen Internet-Zugang (DSL, LTE, usw.)
- Schutz des PCs durch zusätzliche Firewall-Funktion der Zugangssoftware
- Schutz vor Viren, Würmern und Angriffen aus dem Netz
- Zentral von DATEV aktualisierter Virenschutz und Firewalls
Geschützter Internet-Zugang
- DATEV Web-Radar unterbindet den Aufruf als schädlich bekannter Internetseiten
- HTTPS-Scan: Auch bei verschlüsseltem Aufruf von Internetseiten wird Schadsoftware erkannt und ausgefiltert (optional aktivierbar)
Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation
- Anti-Spam (optional): Die Sicherheit wird durch eine Spamprüfung weiter erhöht, da E-Mails mit Schadsoftware sehr oft als Spam eingestuft werden, auch wenn die Schadsoftware selbst noch nicht bekannt ist.
- DATEV Reverse-Scan: Schon zugestellte E-Mails werden bis zu 24 Stunden rückwirkend auf seinerzeit noch unbekannte Bedrohungen geprüft. Bei Bedarf werden Mail-Empfänger automatisch informiert.
- DATEV Mail-Radar: DATEVnet-User erhalten eine automatische Warnung, wenn sie eine E-Mail mit höherem Gefährdungspotenzial erhalten haben, zum Beispiel bei angehängter Office-Datei mit Makro.
Lokale Drucker und Scanner
- Drucker und Scanner im lokalen Netzwerk können ohne besonderen Aufwand genutzt werden. Eine zweite Netzwerkkarte im PC ist nicht notwendig.
Einfache Online-Administration
- Über einen Webbrowser lassen sich beispielsweise Benutzer und E-Mail-Postfächer sowie weitere Optionen verwalten.