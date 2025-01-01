Die DATEV SmartCard kann ohne Herausbrechen des Chips in einem Kartenleser genutzt werden. Für die Verwendung im mIDentity-Stick wird die SIM herausgebrochen.

Die DATEV SmartCard ermöglicht den Zugriff auf die geschützten Bereiche von www.datev.de, die Online-Anwendungen der DATEV sowie die Verschlüsselung und elektronische Signatur von E-Mails.

Bitte beachten Sie, dass die bei der Bestellung in den Feldern Vor- und Nachname eingetragenen Daten zur Adressierung der personalisierten Anschreiben (z. B. PIN/PUK-Brief) genutzt werden.

Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.