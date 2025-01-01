DATEV SmartCard
- Authentifizierung des Karteninhabers bei Online-Anwendungen, Informationen und Serviceangeboten der DATEV
- Einsetzbar mit einem DATEV mIDentity-Stick oder mit einem Kartenleser
DATEV SmartLogin
Eine gute Alternative zur Authentifizierung ist DATEV SmartLogin. Mit dieser kostenlosen Lösung können Sie sich sicher und schnell in DATEV-Online-Anwendungen und DATEV-Apps anmelden. Mehr dazu unten im Produktvergleich. Weitere Informationen zu DATEV Smartlogin auf go.datev.de/smartlogin .
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV SmartCard kann ohne Herausbrechen des Chips in einem Kartenleser genutzt werden. Für die Verwendung im mIDentity-Stick wird die SIM herausgebrochen.
Die DATEV SmartCard ermöglicht den Zugriff auf die geschützten Bereiche von www.datev.de, die Online-Anwendungen der DATEV sowie die Verschlüsselung und elektronische Signatur von E-Mails.
Bitte beachten Sie, dass die bei der Bestellung in den Feldern Vor- und Nachname eingetragenen Daten zur Adressierung der personalisierten Anschreiben (z. B. PIN/PUK-Brief) genutzt werden.
Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.
Bestellhinweis
Die PIN/PUK-Briefe zur SmartCard werden immer an die bei DATEV hinterlegte Adresse des Nutzers versendet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie nicht an andere Adressen umgeleitet werden.
Leistungen
-
Signatur und Verschlüsselung von E-Mails
-
Zugang zum DATEV-Rechenzentrum