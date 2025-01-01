DATEV Direktmail macht den Mail-Empfang für DATEVnet-Nutzer komfortabler.

DATEV Direktmail leitet sofort alle E-Mails, die bei DATEV für Sie eingehen, an Ihren Mailserver weiter. Dadurch müssen Sie bei DATEV keine einzelnen Postfächer mehr anlegen. Die redundante Pflege von E-Mail-Adressen im Mailserver und in der DATEVnet-Administration entfällt. Ihre E-Mail-Adressen verwalten Sie nur noch innerhalb Ihres Mailservers. Neben dem administrativen Aufwand verringert sich auch die Gefahr von Fehlkonfigurationen.

Falls Ihr Mailserver einmal nicht erreichbar sein sollte, speichert DATEV Ihre E-Mails. Sobald er wieder erreichbar ist, werden die E-Mails an Ihren Mailserver ausgeliefert. Nach der Bestellung werden Sie informiert, sobald Sie mit der Einrichtung von DATEV Direktmail beginnen können.

DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365

Der DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365 verknüpft die DATEVnet-Mail-Security mit Ihrer Microsoft-365-Cloud. Die Microsoft-Mailing-Funktionen werden so um ausgefeilte Erkennungstechnologien für Spam und Schadsoftware ergänzt. Bedrohungen für Ihre Kanzlei werden damit besonders schnell aufgedeckt. Auch die DATEV E-Mail-Verschlüsselung können Sie über Microsoft 365 nutzen.