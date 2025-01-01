Wenn eine Anwaltskanzlei und eine Steuerberatungskanzlei ihre Kompetenzen bündeln, kann daraus eine Erfolgsgeschichte und ein Musterbeispiel tätiger Synergie werden.

Voraussetzung dafür ist jedoch eine auf allen Ebenen funktionierende Kooperation und gemeinschaftliche, hürdenfreie Organisation. Mit unserem speziellen Leistungsangebot, das eigens auf die Belange interdisziplinärer Kanzleien zugeschnitten ist, kann DATEV Sie hier umfassend unterstützen