Die Zukunft ist interdisziplinär

Wenn eine Anwaltskanzlei und eine Steuerberatungskanzlei ihre Kompetenzen bündeln, kann daraus eine Erfolgsgeschichte und ein Musterbeispiel tätiger Synergie werden.

Voraussetzung dafür ist jedoch eine auf allen Ebenen funktionierende Kooperation und gemeinschaftliche, hürdenfreie Organisation. Mit unserem speziellen Leistungsangebot, das eigens auf die Belange interdisziplinärer Kanzleien zugeschnitten ist, kann DATEV Sie hier umfassend unterstützen

Kanzlei-Software mit System

DATEV Anwalt classic - ein umfassendes Kanzleisystem für den anwaltlichen Workflow
  • Intuitive Bedienung
  • Umfassendes Akten-, Dokumenten- und Adressmanagement
  • Integration des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA)

DATEV Eigenorganisation - eine auftragsorientierte Organisationslösung für Steuerberater
  • Aktives Controlling
  • Automatische Übernahme von Rechnungsdaten in Mandantenaufträge
Gemeinsames Dokumentenmanagement

Die softwaregestützte Ablage von Akten, Dokumenten und Belegen ist ein wesentlicher Baustein für eine effiziente Kanzleiorganisation. Als einfaches Ablageinstrument dient Ihnen die Digitale Dokumentenablage. Sie ist in DATEV Anwalt classic enthalten. 

Unser Dokumenten-Management-System DATEV DMS unterstützt Sie zusätzlich bei der Dokumentenbearbeitung mit integrierter Workflow-Funktion bei Genehmigungsprozessen und automatischen Benachrichtigungen.

Professionelles Dokumentenmanagement mit DATEV DMS

Vorteile der interdisziplinären Zusammenarbeit mit DATEV

  • Effiziente Prozesse

    Kanzleiweite und fachübergreifende Softwareeinsätze ermöglichen transparente Abläufe.

  • Zentrale Datenverwaltung

    Gemeinsame Stammdatenbasis reduziert redundante Datenpflege.

  • Integrierte Systeme

    Der DATEV Arbeitsplatz bietet eine einheitliche Oberfläche für alle Kanzleibereiche.

  • Spezialisierte Lösungen

    DATEV Anwalt classic für Rechtsanwälte und DATEV Eigenorganisation comfort für Steuerberater gewährleisten optimale Arbeitsabläufe.​

  • Eine gemeinsame Stammdatenbasis von Steuer- und Rechtsbereich erlaubt uns eine optimale, ganzheitliche Betreuung übergreifender Mandate. Der Informationsfluss zwischen den Abteilungen ist jederzeit gewährleistet. Doppelte Stammdatenpflege entfällt.
    Denis Hippke
    Kanzlei W. Hippke & Partner - Steuerberater und Rechtsanwälte

Dienstleistungen zur Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien

DATEV-Recherchedienst für interdisziplinäre Kanzleien

  • Adressermittlung bei unbekannt verzogenen Mandanten
  • Bonitätsauskünfte für zukünftige Partner
  • Individuelle Recherchen zu wirtschafts- und steuerrechtlichen Themen
  • Gehaltsspiegel für verschiedene Berufsgruppen
  • Fahrzeugbewertung inklusive Bruttolistenpreis und Mietpreisspiegel
  • Mit der Software von DATEV habe ich die beste Lösung für unsere Kanzlei gefunden. Abweichende Mandantendaten in verschiedenen Programmen kommen nicht mehr vor, auch die Arbeitsabläufe gehen viel mehr Hand in Hand.
    Wolfgang Kunert
    Steuerberatungsgesellschaft mbH - KUNERT Rechtsanwaltskanzlei

