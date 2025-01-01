Die Zukunft ist interdisziplinär
Wenn eine Anwaltskanzlei und eine Steuerberatungskanzlei ihre Kompetenzen bündeln, kann daraus eine Erfolgsgeschichte und ein Musterbeispiel tätiger Synergie werden.
Voraussetzung dafür ist jedoch eine auf allen Ebenen funktionierende Kooperation und gemeinschaftliche, hürdenfreie Organisation. Mit unserem speziellen Leistungsangebot, das eigens auf die Belange interdisziplinärer Kanzleien zugeschnitten ist, kann DATEV Sie hier umfassend unterstützen
Kanzlei-Software mit System
DATEV Anwalt classic - ein umfassendes Kanzleisystem für den anwaltlichen Workflow
- Intuitive Bedienung
- Umfassendes Akten-, Dokumenten- und Adressmanagement
- Integration des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA)
DATEV Eigenorganisation - eine auftragsorientierte Organisationslösung für Steuerberater
- Aktives Controlling
- Automatische Übernahme von Rechnungsdaten in Mandantenaufträge
Gemeinsames Dokumentenmanagement
Die softwaregestützte Ablage von Akten, Dokumenten und Belegen ist ein wesentlicher Baustein für eine effiziente Kanzleiorganisation. Als einfaches Ablageinstrument dient Ihnen die Digitale Dokumentenablage. Sie ist in DATEV Anwalt classic enthalten.
Unser Dokumenten-Management-System DATEV DMS unterstützt Sie zusätzlich bei der Dokumentenbearbeitung mit integrierter Workflow-Funktion bei Genehmigungsprozessen und automatischen Benachrichtigungen.
Vorteile der interdisziplinären Zusammenarbeit mit DATEV
-
Eine gemeinsame Stammdatenbasis von Steuer- und Rechtsbereich erlaubt uns eine optimale, ganzheitliche Betreuung übergreifender Mandate. Der Informationsfluss zwischen den Abteilungen ist jederzeit gewährleistet. Doppelte Stammdatenpflege entfällt.
Denis Hippke
Kanzlei W. Hippke & Partner - Steuerberater und Rechtsanwälte
Dienstleistungen zur Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
DATEV-Recherchedienst für interdisziplinäre Kanzleien
- Adressermittlung bei unbekannt verzogenen Mandanten
- Bonitätsauskünfte für zukünftige Partner
- Individuelle Recherchen zu wirtschafts- und steuerrechtlichen Themen
- Gehaltsspiegel für verschiedene Berufsgruppen
- Fahrzeugbewertung inklusive Bruttolistenpreis und Mietpreisspiegel
-
Mit der Software von DATEV habe ich die beste Lösung für unsere Kanzlei gefunden. Abweichende Mandantendaten in verschiedenen Programmen kommen nicht mehr vor, auch die Arbeitsabläufe gehen viel mehr Hand in Hand.
Wolfgang Kunert
Steuerberatungsgesellschaft mbH - KUNERT Rechtsanwaltskanzlei
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich für eine kostenfreie individuelle Erstberatung oder Produktpräsentation.