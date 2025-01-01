Digitale Organisation

In Ihrer Kanzlei kommen täglich die unterschiedlichsten Informationen in Papierform, digital oder telefonisch an. Klare Arbeitsabläufe sind wichtig, damit Ihrer Kanzlei alle geschäftsrelevanten Informationen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zur Verfügung stehen.

Das Ziel sollte sein, alle Daten zentral abzulegen, sodass sie jederzeit und von jedem in der Kanzlei gefunden werden können. Die perfekte Grundlage: ein digitales Archiv und eine durchdachte Organisation aller Informationen und Dokumente.