Sie benötigen Beratung?
Mit unserem DATEV Kunden-Assistent können Sie Ihre Fragen zu DATEV DMS beantworten lassen. Von den Vorteilen des Produkts, Fragen zur Einführung oder Optimierung bis hin zu Beratung und Schulung. Er beantwortet Ihre Fragen, leitet Sie bei Bedarf an die richtige Stelle weiter oder übernimmt die Bestellung für Sie. Bitte loggen Sie sich dazu mit Ihrer DATEV SmartCard oder Ihrem DATEV SmartLogin ein.
Ihre Lösungen für ein einfaches Dokumentenmanagement
Als Basis für Ihre digitale Dokumentenorganisation bietet Ihnen DATEV die Dokumentenablage (eine Komponente in DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort). Wenn Sie mehr möchten als Informationen und Dokumente digital zu verwalten und bespielsweise auch planen Ihre Kanzleiprozesse elektronisch durch Workflows abzubilden, empfehlen wir Ihnen DATEV DMS. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die Vorteile für Ihren Kanzleialltag vor, von denen Sie mit der Dokumentenmanagement-Lösung DATEV DMS profitieren.
Erfahren Sie mehr über die Features von DATEV DMS:
Arbeiten mit digitalen Dokumenten
Sie archivieren sämtliche Dokumente und Belege zentral und strukturiert. Eingescannte Dokumente können Sie mit digitalen Notizzetteln, Stempeln oder Markierungen versehen. Zu bearbeitende Dokumente leiten Sie digital an die zuständigen Mitarbeitenden weiter; dadurch reduzieren Sie die Durchlaufzeiten und Papiervolumen während des Arbeitsprozesses.
Unterstützende Funktionen bei der Arbeit
Durch flexible Recherchemöglichkeiten finden Sie jedes einzelne Dokument schnell wieder. Prozessunterstützende Elemente, wie z. B. der Kenntnisnahme-Workflow, unterstützen Ihre Arbeitsabläufe.
Vertrauliche Akten und Dokumente können Sie vor unberechtigtem Zugriff schützen. Zudem wird eine GoBD-konforme Arbeitsweise unterstützt. Das bedeutet, dass Sie stets nachvollziehen können, wer wann was am Dokument bearbeitet hat. Auf vorherige Versionen der Dokumente kann jederzeit zugegriffen werden und auch das Originaldokument ist jederzeit wiederherstellbar.
Das Digitale Belegarchiv ermöglicht die Anbindung an das Digitale Belegbuchen (in Verbindung mit DATEV Rechnungswesen). Importieren oder exportieren Sie digitale Belege für den Datenaustausch (z. B. zwischen Kanzlei und Unternehmen) zur Erstellung der Finanzbuchhaltung oder des Jahresabschlusses.
Volltextsuche mit OCR
Zeitersparnis bei der Suche durch die Volltextrecherche über den gesamten Dokumentenbestand. Sie finden schnell und bequem Dokumente und Bilddateien in DATEV DMS.
Ihre Vorteile
- Permanente Verfügbarkeit: Alle digitalen Dokumente sind zentral und sicher an einem Ort abgelegt. Damit haben Sie rund um die Uhr Zugriff auf all Ihre Unterlagen.
- Zeitersparnis: Durch automatische Vorbelegung und kanzleispezifische Ablageregeln sparen Sie schon beim Speichern der Dokumente wertvolle Zeit.
- Komfortable Suche: Mithilfe der OCR-Volltexterkennung können Sie schnell und einfach über den gesamten Dokumentenbestand recherchieren - auch bis in den Inhalt der gescannten Dokumente.
- Volle Transparenz: Sie sind immer bestens über den aktuellen Dokumentenstatus und über die Zuständigkeiten informiert - das macht Sie gegenüber Ihren Mandantinnen und Mandanten immer auskunftsfähig.
- Effiziente Workflows: Durch das digitale Bearbeiten und Weiterleiten von Dokumenten arbeiten Sie ohne Medienbruch und profitieren so von rundum effizienten Abläufen dank kürzerer Wege-, Liege- und Suchzeiten.