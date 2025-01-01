Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Digitale Aktenführung

Abläufe können dank der schnellen Bearbeitung des Posteingangs bis zur Verfügung in die digitale Postmappen des zuständige Bearbeiter beschleunigt werden.

  • Abruf und Versand von Nachrichten über das beA-Postfach der BRAK, nahtlos in den Workflow integriert
  • Dokumente jeder Art zur Akte speichern und schnell wiederfinden
  • Termine, Wiedervorlagen, Aufgaben und Fristen rationell anlegen, verwalten und mit Microsoft Outlook synchronisieren

Fristen- und Terminverwaltung

Behalten Sie Fristen und Terminen ganz einfach im Blick, indem Sie Ihr Microsoft Outlook synchronisieren.

Besonderes elektronisches Anwaltspostfach

Posteingang und Versand sind per Schnittstelle direkt im Workflow integriert.

Integrierte Buchführung

Die Buchführung mit Schnittstelle zum DATEV Rechnungswesen (im Produktumfang enthalten) wird sicher und übersichtlich.

Anwaltliches Cockpit

Controlling-Auswertungen zur Steuerung der Kanzlei - Umsatz, Status und offene Posten sofort erkennbar.

RVG und Vorlagen

Einfache RVG-Rechnungsschreibung dank vielfältiger Rechnungsvorlagen.

Integrierte Kollisionsprüfung

Durch professionelles Adressmanagement werden Interessenskonflikte vermieden.

Einfaches Erstellen von Schriftsätzen

Durch eine Vielzahl an Vorlagen (Zugriff auf über 170 Standardschreiben) und die Anbindung an Microsoft Word reduziert sich der Aufwand beim Erstellen von Schriftsätzen und Rechnungen.

Schnelle Erfassung von Zeiten, Auslagen und Eigenaufwänden

Zeiten, Auslagen und Eigenaufwände können einfach erfasst werden - auch mit echter Vollzeiterfassung mittels Stoppuhr.

Ihre Vorteile

  • Volle Transparenz

    Alle Akteninfos sofort verfügbar

  • Weniger Aufwand

    Automatisierung von Routinen

  • Sichere Kommunikation

    beA-Integration & Datenschutz

  • Offenes System

    Einfache Anbindung von passender Fachsoftware

  • Exzellenter Service

    Persönliche Unterstützung und qualifizierte DATEV-Partner

Mit der richtigen Kanzleisoftware wird der digitale Prozess zum Kinderspiel.

Drei Schritte zu Ihrer Kanzleisoftware

Termin vereinbaren - Schreiben Sie uns und vereinbaren Sie ein erstes Beratungsgespräch
Wir prüfen Ihre Anforderung gemeinsam - Individuelle Prüfung Ihrer Anforderungen an DATEV Anwalt classic (inkl. Produktdemo).
Einführung und Start - Individuelle Einrichtung und Schulungen für DATEV Anwalt classic mit DATEV Expertinnen und -Experten.

Finanzbuchhaltung direkt integriert

Alle Zahlen im Blick

Mit der integrierten DATEV Rechnungswesen-Lösung erstellen Sie tagaktuelle Buchhaltungen direkt aus der Kanzleisoftware – inklusive Umsatzsteuervoranmeldung, Mahnwesen und Zahlungsverkehr.

Nahtlose Workflows

Die Verknüpfung mit Akten und Zahlungseingängen ermöglicht es Ihnen, Rechnungen direkt zuzuordnen und offene Posten auf einen Blick zu sehen – ohne Doppelerfassungen oder Medienbrüche.

GoBD-konform und sicher

Alle Buchungsvorgänge werden revisionssicher abgelegt. Profitieren Sie von automatisierten Prüfungen, digitalen Belegbuchungen und einem reibungslosen Austausch mit Ihrer Steuerberatung.

„Unser Einstieg in DATEV Anwalt classic war bestens organisiert. Die Übernahme der Kanzleidaten lief einwandfrei und die Unterstützung der engagierten DATEV-Mitarbeiter war schlichtweg erstklassig."

- Dr. Peter Remmen, Rechtsanwalt, Remmen Flecken Bergmann, Düsseldorf

Der Umstieg - so einfach geht's:

  • Organisationsberatung zur Prozessoptimierung
  • Datenübernahmeservice für alle gängigen Systeme buchbar
  • Persönliche Betreuung durch DATEV-Expertinnen und -Experten
  • Individuelle Einrichtung nach Kanzleistruktur
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich
Lassen Sie sich individuell beraten

Preise und Lizenzierung

Kein Kunde ist gleich. Und das gilt auch für den Bedarf an Produkten und Dienstleistungen. Die Lösung ist ein flexibles Bausteinprinzip: Das DATEV-Angebot aus Software, Service, Beratung und Wissen ist offen für jede Spezialisierung, jede Größe oder Struktur des Kunden.

Die lizenzbasierte Berechnung erfolgt nach der Anzahl der potenziellen Nutzung. Die Lizenzierungs- und Bepreisungsvarianten für die DATEV-Anwalt-Lösungen finden Sie in der Preisliste.

Zur DATEV-Preisliste

DATEV Anwalt classic einrichten

Sie starten neu mit DATEV Anwalt classic? Hier haben wir alle wesentlichen Informationen für Sie zusammengefasst.

Zu den Einrichtungsinformationen