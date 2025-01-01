Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Digitale Aktenführung
Abläufe können dank der schnellen Bearbeitung des Posteingangs bis zur Verfügung in die digitale Postmappen des zuständige Bearbeiter beschleunigt werden.
- Abruf und Versand von Nachrichten über das beA-Postfach der BRAK, nahtlos in den Workflow integriert
- Dokumente jeder Art zur Akte speichern und schnell wiederfinden
- Termine, Wiedervorlagen, Aufgaben und Fristen rationell anlegen, verwalten und mit Microsoft Outlook synchronisieren
Fristen- und Terminverwaltung
Behalten Sie Fristen und Terminen ganz einfach im Blick, indem Sie Ihr Microsoft Outlook synchronisieren.
Besonderes elektronisches Anwaltspostfach
Posteingang und Versand sind per Schnittstelle direkt im Workflow integriert.
Integrierte Buchführung
Die Buchführung mit Schnittstelle zum DATEV Rechnungswesen (im Produktumfang enthalten) wird sicher und übersichtlich.
Anwaltliches Cockpit
Controlling-Auswertungen zur Steuerung der Kanzlei - Umsatz, Status und offene Posten sofort erkennbar.
RVG und Vorlagen
Einfache RVG-Rechnungsschreibung dank vielfältiger Rechnungsvorlagen.
Integrierte Kollisionsprüfung
Durch professionelles Adressmanagement werden Interessenskonflikte vermieden.
Einfaches Erstellen von Schriftsätzen
Durch eine Vielzahl an Vorlagen (Zugriff auf über 170 Standardschreiben) und die Anbindung an Microsoft Word reduziert sich der Aufwand beim Erstellen von Schriftsätzen und Rechnungen.
Schnelle Erfassung von Zeiten, Auslagen und Eigenaufwänden
Zeiten, Auslagen und Eigenaufwände können einfach erfasst werden - auch mit echter Vollzeiterfassung mittels Stoppuhr.
Ihre Vorteile
Mit der richtigen Kanzleisoftware wird der digitale Prozess zum Kinderspiel.
Erweiterungen und Schnittstellen
Individualisieren Sie Ihre Kanzleisoftware mit unseren passenden Lösungen.
„Unser Einstieg in DATEV Anwalt classic war bestens organisiert. Die Übernahme der Kanzleidaten lief einwandfrei und die Unterstützung der engagierten DATEV-Mitarbeiter war schlichtweg erstklassig."
- Dr. Peter Remmen, Rechtsanwalt, Remmen Flecken Bergmann, Düsseldorf
Der Umstieg - so einfach geht's:
- Organisationsberatung zur Prozessoptimierung
- Datenübernahmeservice für alle gängigen Systeme buchbar
- Persönliche Betreuung durch DATEV-Expertinnen und -Experten
- Individuelle Einrichtung nach Kanzleistruktur
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich
Preise und Lizenzierung
Kein Kunde ist gleich. Und das gilt auch für den Bedarf an Produkten und Dienstleistungen. Die Lösung ist ein flexibles Bausteinprinzip: Das DATEV-Angebot aus Software, Service, Beratung und Wissen ist offen für jede Spezialisierung, jede Größe oder Struktur des Kunden.
Die lizenzbasierte Berechnung erfolgt nach der Anzahl der potenziellen Nutzung. Die Lizenzierungs- und Bepreisungsvarianten für die DATEV-Anwalt-Lösungen finden Sie in der Preisliste.
DATEV Anwalt classic einrichten
Sie starten neu mit DATEV Anwalt classic? Hier haben wir alle wesentlichen Informationen für Sie zusammengefasst.