Noch einfacher ist es, wenn ein Unternehmen oder dessen Steuerberatungskanzlei die DATEV-Lösungen DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen oder Kanzlei-Rechnungswesen nutzt. Über das Tool ISWL OPOS-Export für Anwalt können sie ihnen die mahnfähigen Forderungen mit allen benötigten Inhalten (z.B. Vor- und Nachname der Schuldner, Hauptforderung, angefallene Mahnkosten usw.) direkt als XML-Datei zur Verfügung stellen.