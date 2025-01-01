Das erwartet Sie in DATEV Anwalt Inkasso-Import
Sie erhalten regelmäßig Daten von säumigen Schuldnern mit relevanten Fakten, zum Beispiel Name, Anschrift, Forderungshöhe, Fälligkeit oder Mahnstufe. Mit DATEV Anwalt Inkasso-Import können Sie strukturierte Daten zu den offenen Forderungen der Mandantinnen und Mandanten direkt in DATEV Anwalt classic importieren.
Gerade bei Stapelforderungen bringt das eine enorme Zeitersparnis.
Das benötigte XML-Dateiformat und bestimmte Formatierungskriterien teilen Sie den Mandanten zu Beginn mit.
- Mit der Import-Funktion in DATEV Anwalt Inkasso-Import wird zu jedem Fall eine eigene Akte und ein eigenes Forderungskonto angelegt.
- Außerdem lässt sich automatisch ein anwaltliches Standardanschreiben mit den übermittelten Daten anlegen.
- Sie können aber auch auf das Anschreiben verzichten und sofort das Mahnverfahren einleiten.
Ihre Vorteile
Noch einfacher ist es, wenn ein Unternehmen oder dessen Steuerberatungskanzlei die DATEV-Lösungen DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen oder Kanzlei-Rechnungswesen nutzt. Über das Tool ISWL OPOS-Export für Anwalt können sie ihnen die mahnfähigen Forderungen mit allen benötigten Inhalten (z.B. Vor- und Nachname der Schuldner, Hauptforderung, angefallene Mahnkosten usw.) direkt als XML-Datei zur Verfügung stellen.