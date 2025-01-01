Das erwartet Sie in DATEV Anwalt Inkasso-Import

Sie erhalten regelmäßig Daten von säumigen Schuldnern mit relevanten Fakten, zum Beispiel Name, Anschrift, Forderungshöhe, Fälligkeit oder Mahnstufe. Mit DATEV Anwalt Inkasso-Import können Sie strukturierte Daten zu den offenen Forderungen der Mandantinnen und Mandanten direkt in DATEV Anwalt classic importieren.

Gerade bei Stapelforderungen bringt das eine enorme Zeitersparnis.

Das benötigte XML-Dateiformat und bestimmte Formatierungskriterien teilen Sie den Mandanten zu Beginn mit.

  • Mit der Import-Funktion in DATEV Anwalt Inkasso-Import wird zu jedem Fall eine eigene Akte und ein eigenes Forderungskonto angelegt.
  • Außerdem lässt sich automatisch ein anwaltliches Standardanschreiben mit den übermittelten Daten anlegen.
  • Sie können aber auch auf das Anschreiben verzichten und sofort das Mahnverfahren einleiten.

Ihre Vorteile

  • Effiziente Abwicklung

    von Massenverfahren oder Inkasso-Mandaten in der Anwaltskanzlei / interdisziplinären Kanzlei

  • Einfach Datenzusammenführung

    Zu bereits vorhandenen Akten können Sie neue Informationen (z.B. inzwischen geleistete Zahlungen) importieren.

  • Schnellerfassung

    Wenn der Mandant die Forderungsdaten nicht maschinell lesbar als XML-Datei zur Verfügung stellen kann, verwenden Sie die im Programm integrierte Schnellerfassung.

Hand in Hand mit den DATEV-Lösungen mahnen

Noch einfacher ist es, wenn ein Unternehmen oder dessen Steuerberatungskanzlei die DATEV-Lösungen DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen oder Kanzlei-Rechnungswesen nutzt. Über das Tool ISWL OPOS-Export für Anwalt können sie ihnen die mahnfähigen Forderungen mit allen benötigten Inhalten (z.B. Vor- und Nachname der Schuldner, Hauptforderung, angefallene Mahnkosten usw.) direkt als XML-Datei zur Verfügung stellen.