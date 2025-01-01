Mit Hilfe der individuellen Softwarelösung „ISWL OPOS Export für Anwälte" optimieren Sie den Workflow der massenhaften Forderungsbeitreibung und sichern sich so eine bessere Liquidität. So können Sie aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. DATEV Mittelstand mit Rechnungswesen ausgemahnte Forderungen in einem Rutsch für die Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens beim Anwalt exportieren.

Der kooperierende Anwalt bzw. der Anwalt in Ihrer interdisziplinär organisierten Kanzlei benötigt für die Verarbeitung der Daten einen Vertrag zu DATEV Anwalt classic sowie zu DATEV Anwalt Inkasso-Import.

Durch diese Effizienzverbesserungen gelingt es Ihnen schneller Ihre Forderungen bzw. die Forderungen Ihres Mandanten zu realisieren.