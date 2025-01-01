Digitaler Kanzleialltag

DATEV Anwalt unterstützt als Transformationsbegleiter die digitale Entwicklung Ihrer Kanzlei. Mit dem DATEV Anwalt Komfortpaket erhalten Anwaltskanzleien die ideale Ergänzung, um Ihre Kanzleiorganisation mit DATEV Anwalt classic zu komplettieren. Das nahtlose Zusammenspiel der beiden Software-Produkte ebnet den Weg zur papierlosen Kanzlei.

Stellen Sie sich den Herausforderungen der zunehmend digitalen Welt und beugen Sie dem Fachkräftemangel vor. Die enthaltenen komfortablen Zusatzfunktionen für Ihre Kanzleiorganisation verbessern Ihren Arbeitsalltag nachhaltig und machen Ihre Workflows durchgängig digital.