Davon profitieren Sie

Abläufe automatisieren
Zeit sparen
Nachhaltig arbeiten

Das erwartet Sie im DATEV Anwalt Komfortpaket

Das DATEV Anwalt Komfortpaket - eine Ergänzung zu DATEV Anwalt classic - hilft Ihnen, die Kanzlei-Workflows durchgängig zu digitalisieren und so die internen und externen Prozesse noch effizienter zu gestalten.

Funktionen von DATEV Anwalt Komfortpaket auf einen Blick

Intelligenter Anlagenmanager
  • Die fortlaufende Nummerierung der Urkundsbeweise (Anlage K1, Anlage K2, etc.) erfolgt automatisch
  • Mehrfachbeweise für einen Sachverhalt werden automatisch nummeriert
  • Urkundsbeweise und Vollbeweise werden automatisch formatiert
  • Die Urkundsbeweise und Vollbeweise zum Schriftsatz werden übersichtlich in der gewählten Reihenfolge dargestellt
  • Individuelle Anpassung der Formatierung für alle Beweise
  • Zum Versand einer beA-Nachricht werden die Anlagen automatisch in der richtigen Reihenfolge (K1-Kxx) angehängt und erhalten einen Anlagenstempel

Zeit- und Aufwanderfassung
  • Echte Vollzeiterfassung mit Stoppuhren und Pausenfunktion
  • Komfortable Erfassung von Zeiten, Auslagen und Eigenaufwänden
  • Offene Zeitaufwände automatisch auf den aktuellen Stundensatz aktualisieren

Digitale Mandatsanbahnung
  • Durchgängiger Workflow zwischen Sekretariat und Rechtsanwalt zur Mandatsanbahnung
  • Automatische Übernahme der Inhalte des ausgefüllten PDF-Ergänzungs- oder-Aufnahmeformulars in die Akte
  • Anlegen von Terminen und Wiedervorlagendirekt aus der Mandatsanfrage
  • Schnittstelle zu DATEV SmartExperts

DATEV Anwalt E-Mail Tool
  • Automatische Ablage aktenrelevanter E-Mails und Anhänge in Akte / Eingangskorb des Anwaltpostfachs in Echtzeit
  • Umwandlung der .msg-Datei in PDF bei Ablage
  • Auch E-Mails ohne Aktenbezug in den Eingangskorb des Anwaltpostfachs importieren
  • Informationen über Ablage oder Nicht-Ablage einer E-Mail in eigenen Spalten in Outlook sichtbar

beA plus

Posteingang:

  • PDF-Zusammenfassung – technische Prüfung der Anhänge auf Vollständigkeit / Richtigkeit für eEB
  • Individuelle Verschlagwortung jedes Anhangs einer Nachricht im Eingangskorb
  • Hinweise zur Ergänzung oder Änderung von Akten- oder Beteiligtendaten
  • Zusammenfassung der Eingangsnachricht per E-Mail weiterleiten

Postmappe:

  • beA-Eingangsnachricht in der Postmappe per E-Mail / beA weiterleiten
  • Standardverfügungsstexte in der Postmappe nutzen
  • Standardverfügungsstexte individuell anpassen und Programm-Aktionen zuordnen
  • (Teil-)Verfügungen von Nachrichten automatisiert abarbeiten und erledigen
  • beA-Anhang in der Postmappe direkt bearbeiten

Stapelsignatur:

  • Alle zu signierenden beA-Nachrichten auswählen und mit nur einem Klick signieren

Qualitätssicherung:

  • Protokollierung des Lebenslaufs einer Nachricht über Schnellinfo Nachrichtenhistorie

E-Mail plus
  • Anbinden an die Mandatsanbahnung: Übernahme von Anfragedaten und Anhängen in die Akte
  • PDF-Anhänge einer E-Mail zusammenführen

Ablageregeln
  • Ablageregeln für DATEV Anwalt E-Mail Tool und Anwaltspostfach definieren
  • Absender / Empfänger von E-Mails und beA Nachrichten wird auf seine Rolle in der Akte analysiert
  • Ablageort und Verschlagwortung für ein- und ausgehende E-Mails, beA-Nachrichten, Faxe / Scans individuell festlegen
  • Portraitbild der referierenden Person Thomas Mönius

    Ohne das Tool möchte ich gar nicht mehr arbeiten. Es ist eine unglaubliche Erleichterung und sollte eigentlich in jeder Kanzlei vorhanden sein. Früher haben wir am Tag zwischen 60 und 100 Briefe versendet – oft noch viel mehr. Jetzt kommunizieren wir fast ausschließlich elektronisch.

    Thomas Mönius
    Kanzlei Mönius & Partner

