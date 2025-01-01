Neben Software-Lösungen bietet DATEV auch Wissen und Weiterbildung für Rechtsanwälte. Wählen Sie aus Seminaren, Beratungen oder Verlagsmedien, dass passende Format für sich. Wir decken dabei alle relevanten Themen ab: Als Neuanwender von DATEV-Software können Sie sich einen Überblick verschaffen und in die Programme einarbeiten. Daneben lernen Sie bei uns wie Sie Ihre Schriftguterstellung oder Buchführung optimal aufstellen. Bei individuellen Fragen zu betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und rechtlichen Belangen können Sie sich an den DATEV-Recherchedienst wenden.