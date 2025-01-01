Art.-Nr. 71805 | Ganztagsberatung vor Ort

Kanzlei-IT optimieren und gestalten

Qualifizierte Unterstützungsleistungen und Beratungen im breiten Feld der Kanzlei-IT
  • IT-Strategie und Organisation
  • Innovative IT-Konzepte
  • Infrastrukturplanung und Sicherheit
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ab 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Solide Technik ist der Motor Ihrer Kanzlei! Setzen Sie auf innovative IT-Konzepte und qualifizierte Unterstützung bei IT-Fragen. DATEV bietet Ihnen individuelle Beratung und Begleitung in Ihrer Kanzlei zu einschlägigen Themen wie IT-Infrastruktur, Sicherheit und der perfekten Einbindung der DATEV-Lösungen.

Inhalte

  • IT-Strategie und Organisation

    • IT-Strategie entwickeln und umsetzen

    • IT organisieren (u. a. Projektmanagement)

  • Innovative IT-Konzepte

    • Daten und Systeme virtualisieren, zentralisieren und konsolidieren

    • Daten sichern und archivieren

    • Beratung und Envisioning Workshop zur Einführung von Microsoft 365

  • Infrastrukturplanung, Sicherheit und Umsetzung von Sicherheitslösungen

    • Konzeption und Design von Netzwerken

    • Sicherung im LAN und WAN

    • Verfügbarkeitslösungen

    • Sichere Remoteanbindungen

    • Verschlüsselungslösungen für mehr Sicherheit

  • Externe Anbindung und Mobilität

    • Remotezugriff

    • Prozesse über das Internet abwickeln

  • Umsetzung von DATEV-Lösungen

    • DATEVasp

    • Daten zusammenführen und trennen

    • Benutzer- und Rechtekonzepte

    • DATEV-Software vor Ort in der Kanzlei oder im Unternehmen installieren

  • Umsetzung von IT-Konzepten

    • Terminalserver und Desktops mit und ohne Citrix (VMware, Microsoft) virtualisieren

    • Einführungsprojekt Microsoft 365

    • Lösungen zur Archivierung

  • Fachseminare, Workshops und Fachtagungen

    • Schulungen zum IT-Basis- und IT-Aufbauwissen

    • Administratoren-Workshops und vertiefende Veranstaltungen

Kundenstimme

Firmen oder Kanzleilogo

Das Projekt Umstellung auf DATEVasp ist mehr als gelungen und es war eine tolle Zusammenarbeit mit dem Team der DATEV IT-Beratung. Ich und auch alle meine Mitarbeiter sind sehr begeistert - alle schätzen das jetzt sehr schnelle Arbeiten mit DATEVasp.

Lars Eckmann
Strittmatter + Partner Steuerberater mbB

Preise

