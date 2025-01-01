Kanzlei-IT optimieren und gestalten
- IT-Strategie und Organisation
- Innovative IT-Konzepte
- Infrastrukturplanung und Sicherheit
Beschreibung
Solide Technik ist der Motor Ihrer Kanzlei! Setzen Sie auf innovative IT-Konzepte und qualifizierte Unterstützung bei IT-Fragen. DATEV bietet Ihnen individuelle Beratung und Begleitung in Ihrer Kanzlei zu einschlägigen Themen wie IT-Infrastruktur, Sicherheit und der perfekten Einbindung der DATEV-Lösungen.
Inhalte
IT-Strategie und Organisation
IT-Strategie entwickeln und umsetzen
IT organisieren (u. a. Projektmanagement)
Innovative IT-Konzepte
Daten und Systeme virtualisieren, zentralisieren und konsolidieren
Daten sichern und archivieren
Beratung und Envisioning Workshop zur Einführung von Microsoft 365
Infrastrukturplanung, Sicherheit und Umsetzung von Sicherheitslösungen
Konzeption und Design von Netzwerken
Sicherung im LAN und WAN
Verfügbarkeitslösungen
Sichere Remoteanbindungen
Verschlüsselungslösungen für mehr Sicherheit
Externe Anbindung und Mobilität
Remotezugriff
Prozesse über das Internet abwickeln
Umsetzung von DATEV-Lösungen
DATEVasp
Daten zusammenführen und trennen
Benutzer- und Rechtekonzepte
DATEV-Software vor Ort in der Kanzlei oder im Unternehmen installieren
Umsetzung von IT-Konzepten
Terminalserver und Desktops mit und ohne Citrix (VMware, Microsoft) virtualisieren
Einführungsprojekt Microsoft 365
Lösungen zur Archivierung
Fachseminare, Workshops und Fachtagungen
Schulungen zum IT-Basis- und IT-Aufbauwissen
Administratoren-Workshops und vertiefende Veranstaltungen
