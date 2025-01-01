Die Microsoft 365-Suite bietet viele Potenziale für Kommunikation, moderne Zusammenarbeit und effizientere Kanzleiabläufe. In einem praxisorientierten Envisioning Workshop geben wir Ihnen einen inspirierenden Überblick über die Anwendungen. Darüber hinaus beraten wir Sie, wie sich Microsoft 365 und Ihre eingesetzten DATEV-Lösungen perfekt miteinander harmonieren lassen. Anhand eines von DATEV entwickelten Referenzmodells können Sie eigene Prozesse definieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen.