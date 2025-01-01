Art.-Nr. 71893 | Ganztagsberatung vor Ort

Microsoft 365 - Envisioning Workshop und effizienter Kanzleieinsatz

Wie Sie Microsoft 365 und die DATEV-Programme für Kommunikation, moderne Zusammenarbeit und effizientere Kanzleiabläufe einsetzen.
  • Möglichkeiten zeitgemäßer Zusammenarbeit mittels Microsoft 365 und DATEV-Lösungen kennenlernen
  • Inspirationen zur effizienteren Kommunikation und Kollaboration in Ihrer Kanzlei sammeln
  • Gemeinsam das Zielbild für eine erfolgreiche Einführung von Microsoft Teams erarbeiten
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer 1 Tag

Video

Die perfekte Kanzlei?! Microsoft 365

Inhalte

Beschreibung

Die Microsoft 365-Suite bietet viele Potenziale für Kommunikation, moderne Zusammenarbeit und effizientere Kanzleiabläufe. In einem praxisorientierten Envisioning Workshop geben wir Ihnen einen inspirierenden Überblick über die Anwendungen. Darüber hinaus beraten wir Sie, wie sich Microsoft 365 und Ihre eingesetzten DATEV-Lösungen perfekt miteinander harmonieren lassen. Anhand eines von DATEV entwickelten Referenzmodells können Sie eigene Prozesse definieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Inhalte

  • Microsoft 365-Anwendungen vorstellen

  • Rahmenbedingungen klären und bezüglich Datenschutz, Lizenzen etc. sensibilisieren

  • Standortbestimmung und Zielbild der Kanzlei entwickeln

  • Relevante Kanzleiprozesse für den Einsatz von Microsoft 365 in Verbindung mit den Kollaborationslösungen von DATEV erarbeiten

  • Handlungsempfehlung ableiten und Schritte zur Umsetzung festlegen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Beitrag zum Thema

Effizienter Kanzleieinsatz von Microsoft 365

Kundenstimme

Die Umsetzung unseres M365-Projekts zusammen mit DATEV war für uns insgesamt unkompliziert und mit für solche Projekte wenig Zeitaufwand verbunden - beginnend mit dem Microsoft Envisioning Workshop bis zur späteren Teamschulung. Das DATEV-Team hat uns gut beraten, die Templates gut strukturiert aufgebaut und die Schulung für das Team leicht verständlich durchgeführt.

Alexander Gille
Steuerberater und Rechtsanwalt
Gille & Partner mbB

Preise

