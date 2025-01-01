Microsoft 365 - Envisioning Workshop und effizienter Kanzleieinsatz
- Möglichkeiten zeitgemäßer Zusammenarbeit mittels Microsoft 365 und DATEV-Lösungen kennenlernen
- Inspirationen zur effizienteren Kommunikation und Kollaboration in Ihrer Kanzlei sammeln
- Gemeinsam das Zielbild für eine erfolgreiche Einführung von Microsoft Teams erarbeiten
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Die Microsoft 365-Suite bietet viele Potenziale für Kommunikation, moderne Zusammenarbeit und effizientere Kanzleiabläufe. In einem praxisorientierten Envisioning Workshop geben wir Ihnen einen inspirierenden Überblick über die Anwendungen. Darüber hinaus beraten wir Sie, wie sich Microsoft 365 und Ihre eingesetzten DATEV-Lösungen perfekt miteinander harmonieren lassen. Anhand eines von DATEV entwickelten Referenzmodells können Sie eigene Prozesse definieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Inhalte
-
Microsoft 365-Anwendungen vorstellen
-
Rahmenbedingungen klären und bezüglich Datenschutz, Lizenzen etc. sensibilisieren
-
Standortbestimmung und Zielbild der Kanzlei entwickeln
-
Relevante Kanzleiprozesse für den Einsatz von Microsoft 365 in Verbindung mit den Kollaborationslösungen von DATEV erarbeiten
-
Handlungsempfehlung ableiten und Schritte zur Umsetzung festlegen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Beitrag zum Thema