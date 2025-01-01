DATEVasp Basismodul

DATEVasp bietet Ihnen sicheres IT-Outsourcing

Die Server-Systeme werden von DATEV entsprechend Ihren Gegebenheiten konfiguriert und mit Ihren Programmen und Daten für Sie zur Nutzung bereitgestellt. IT-Spezialisten von DATEV kümmern sich um den Support. Damit übernimmt DATEV für Sie die Verantwortung für den Betrieb, die Absicherung und die Aktualisierung des zentralen Systems im Rechenzentrum. Mit DATEVasp kommen Software-Lösungen, System-Management und Sicherheit aus einer Hand. Sie entlasten Personalkapazitäten, erhöhen Ihre IT-Sicherheit, sind mit der Technik auf dem aktuellen Stand und reduzieren Ihre Kapitalbindung.

DATEVasp setzt sich zusammen aus einem attraktiven Basismodul und wählbaren Zusatzmodulen. Das Basismodul beinhaltet alles, was Sie für sicheres Outsourcing benötigen. Sie können Ihr DATEVasp-System rund um die Uhr nutzen, durch den Update-Service ist Ihr Softwareportfolio immer aktuell und im Bedarfsfall stehen Ihnen unsere Hotline-Teams zur Verfügung. Die Zusatzmodule wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf aus. So profitieren Sie von einer flexiblen Lösung, die dort mehr leistet, wo Sie mehr benötigen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren kundenverantwortlichen Ansprechpartner im Außendienst. Er berät Sie gerne unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten Ihrer Kanzlei.