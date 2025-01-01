Art.-Nr. 42040 | Dienstleistung
Inhalte
Beschreibung
DATEV stellt das Microsoft Office Zusatzprogramm Visio in der Version zur Verfügung, die durch das installierte Microsoft Office-Paket vorgegeben ist. Visio ist eine Office-Lösung zur Darstellung von Informationen und Diagrammen. Die Anwendung wird allen DATEVasp-Nutzern mit administriertem Visio-Zugang zur Verfügung gestellt.
Für den Einsatz ist das DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket (Art.-Nr. 42036 ) erforderlich.
Leistungen
-
Bereitstellung und Lizenzierung von Microsoft Office Visio (Standard)
-
Upgrade bei Änderung der bereitgestellten Office-Version
Preise
Art.-Nr. 42040 | Dienstleistung
DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Visio Standard
Monatlich
9,70 €